Ryanair ordina 300 aeromobili Boeing 737 Max

La compagnia aerea Ryanair ha recentemente fatto parlare di sé annunciando un ordine record di 300 aeromobili Boeing 737 Max. Questa commessa, dal valore di oltre 40 miliardi di dollari (equivalenti a circa 36 miliardi di euro), rappresenta uno degli affari più significativi per il colosso aerospaziale americano nel mercato dell’aviazione. L’annuncio arriva in un momento in cui il settore sta mostrando segni di ripresa dopo il difficile periodo segnato dalla pandemia.

L’obiettivo ambizioso di Ryanair è quello di aumentare l’afflusso di passeggeri dell’80% entro il 2034, portando il numero annuo di viaggiatori a 300 milioni. Per raggiungere questa cifra impressionante, la compagnia prevede di assumere oltre 10.000 nuovi dipendenti, tra cui assistenti di volo, ingegneri e piloti. Questo investimento non solo consentirà a Ryanair di espandere la propria flotta, ma contribuirà anche a creare nuove opportunità lavorative nel settore dell’aviazione.

L’ordine di 300 aeromobili Boeing 737 Max dimostra la fiducia di Ryanair nel futuro del trasporto aereo. Questi nuovi aeroplani, con la loro tecnologia all’avanguardia e l’efficienza energetica migliorata, consentiranno alla compagnia di offrire un servizio di volo più avanzato e sostenibile. Ryanair è nota per la sua strategia di offrire voli a prezzi competitivi, e l’espansione della flotta contribuirà a soddisfare la crescente domanda di viaggi aerei a prezzi accessibili.

L’ambizione di Ryanair di aumentare il traffico passeggeri del 80% entro il 2034 non solo rappresenta una sfida stimolante, ma riflette anche il continuo interesse dei viaggiatori per il trasporto aereo conveniente. Il settore dell’aviazione si sta riprendendo gradualmente dopo la pandemia, e l’ordine massiccio di aeromobili di Ryanair è un segnale positivo per l’intera industria.