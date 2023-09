Premio ACI World 2023: l’aeroporto di Bergamo è il migliore d’Europa tra 5 e 15 milioni di passeggeri

La vittoria di Bergamo come miglior aeroporto europeo è un riconoscimento straordinario dell'impegno e della dedizione nel settore dell'aviazione.

Bergamo ha trionfato come miglior aeroporto europeo tra 5 e 15 milioni di passeggeri nel 2023, secondo l’indagine condotta da ACI World. L’annuncio è stato accolto con grande entusiasmo da parte di Milan Bergamo Airport, che ha festeggiato questa prestigiosa vittoria durante una cerimonia di premiazione tenutasi a Seul.

Durante la cerimonia di premiazione, Aldo Vignati, Quality Manager di Sacbo, l’ente gestore dell’aeroporto, è stato incaricato di ritirare i tre riconoscimenti. Oltre al titolo di miglior aeroporto europeo nella sua categoria, l’aeroporto di Bergamo ha ricevuto anche il premio come “aeroporto più gradevole” e “aeroporto più agevole secondo i passeggeri”. Questi riconoscimenti sono stati il risultato del duro lavoro e dell’impegno costante dei dipendenti del gruppo Sacbo.

Nel suo discorso di ringraziamento, Vignati ha voluto esprimere la gratitudine verso tutti i membri del team Sacbo, sottolineando il loro contributo essenziale nel fornire un servizio di alta qualità ai passeggeri. Ha evidenziato come ogni giorno i dipendenti dell’aeroporto mettano il massimo impegno per garantire un’esperienza ottimale a tutti coloro che attraversano le porte dell’aeroporto di Bergamo.

La vittoria di Bergamo come miglior aeroporto europeo è un riconoscimento straordinario dell’impegno e della dedizione nel settore dell’aviazione. Questo successo rafforza ulteriormente la reputazione di Bergamo come uno dei principali hub aeroportuali europei, offrendo servizi di alta qualità e un’esperienza passeggeri indimenticabile.

La comunità di Bergamo e l’Italia nel suo complesso possono essere orgogliosi di questa realizzazione, che non solo consolida la posizione di Bergamo nell’industria dell’aviazione, ma attira anche l’attenzione internazionale sulla bellezza e l’efficienza dell’aeroporto e sulla dedizione dei suoi dipendenti. Questo riconoscimento è un motivo di celebrazione per tutti coloro che sono coinvolti nell’operazione di Milan Bergamo Airport e rappresenta un motivo di orgoglio per l’Italia nel panorama europeo dell’aviazione.