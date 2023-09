Ryanair investe 10 milioni di euro nella Aircraft Engineering Academy a Bergamo

Ryanair ha recentemente annunciato un investimento di 10 milioni di euro nella nuova Aircraft Engineering Academy (AEA) situata a Bergamo, che è diventata la più grande della regione. Questa avanzata struttura è progettata per accogliere oltre 1.000 studenti di meccanica/ingegneria e offre un programma di formazione di altissima qualità che combina workshop teorici con esperienza pratica sul campo.

L’apertura della nuova Aircraft Engineering Academy (AEA) rappresenta un’opportunità significativa per i giovani che desiderano intraprendere una carriera come tecnici aeronautici altamente qualificati. Questi professionisti potranno lavorare presso la base di Bergamo di Ryanair e in tutta la rete della compagnia aerea, beneficiando di salari competitivi. Questa iniziativa fa parte della strategia di crescita di Ryanair, che mira a trasportare 300 milioni di passeggeri all’anno entro il 2034.

L’annuncio dell’investimento segue il lancio dell’operativo invernale 2023/2024 di Ryanair, che prevede l’acquisizione di 2 nuovi aeromobili, l’apertura di 10 nuove rotte internazionali e la creazione di 60 nuovi posti di lavoro per Milano durante la stagione invernale. Questi sviluppi riflettono l’impegno continuo di Ryanair nel rafforzare la sua presenza e la sua flotta.

Richard Lewis, Director of Engineering di Ryanair, ha sottolineato l’orgoglio della compagnia nell’aprire la nuova Aircraft Engineering Academy e nell’offrire ai futuri tecnici aeronautici l’opportunità di beneficiare della formazione di alta qualità di Ryanair. Ha anche evidenziato l’ambizione della compagnia di espandere ulteriormente la sua flotta e il traffico per raggiungere l’obiettivo di 300 milioni di passeggeri all’anno entro il 2034.

Alessandro Cianciaruso dell’AEA ha enfatizzato che l’apertura della nuova sede AEA a Bergamo non solo contribuirà all’addestramento di giovani professionisti dell’aviazione ma creerà anche oltre 250 nuovi posti di lavoro nella regione. Questa iniziativa attirerà ulteriori investimenti, consolidando ulteriormente la posizione di Bergamo come punto di riferimento nazionale nel settore dell’ingegneria aeronautica.