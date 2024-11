Recap è il nome di un progetto molto importante nato con l’obiettivo di studiare l’universo, e per farlo ha ricevuto un finanziamento da 10 milioni di euro.

Lo scorso martedì 5 novembre il Consiglio Europeo della ricerca, indicato anche con la sigla Erc, ha annunciato i vincitori degli Erc Synergy Grant 2024. Ma non solo, il progetto Recap è riuscito anche ad aggiudicarsi un finanziamento da 10 milioni di euro. A guidare tale progetto sarà un gruppo di scienziate, di cui tre sono italiane. L’obiettivo è quello di studiare l’epoca della reionizzazione in modo dettagliato, ovvero l’ultima importantissima fase di transizione che l’universo ha attraversato e che ha avuto inizio circa 100-200 milioni di anni dopo il Big Bang.

Il progetto Recap ha l’obiettivo di sfruttare i dati raccolti grazie al James Webb Space Telescope, il Very Large Telescope e l’Osservatorio Alma per poter sviluppare delle simulazioni tridimensionali e delle osservazioni multi-frequenza. Il tutto per poter comprendere nel migliore dei modi l’Universo, quella che è la natura delle prime sorgenti e molto altro.

Alcune informazioni sul progetto Recap

Volendo entrare più nel dettaglio della questione possiamo dire che Recap è un progetto di cui fanno parte quattro scienziati che lavorano tra la Germania, la Svezia e l’Italia. Questo è uno dei 57 su 550 progetti finanziati nel 2024 da parte del Consiglio europeo della ricerca nell’ambito dei Synergy Grant e la diversa esperienza e specializzazione delle ricercatrici consentirà al team di poter affrontare lo studio con una nuova prospettiva.

Il finanziamento in questione copre un periodo di tempo di sei anni, ed inoltre occorre precisare che è prevista l’assunzione di studenti di dottorato e ricercatori che nel lavoro di simulazione e di osservazione potranno offrire il loro aiuto.