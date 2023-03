Starfield: un fan ha realizzato un compendio di 400 pagine sul gioco

Un fan di Starfield ha creato un compendio di più di 400 pagine sul gioco. Si tratta di un lavoro impressionante che include tutte le informazioni rilasciate sino ad oggi sul gioco. L’autore dell’opera, Gokamo, ha raccolto una quantità enorme di materiale sul gioco a partire dalle immagini, dai primi video di gameplay fino ad arrivare alle interviste.

If you wanna catch up on all the Starfield news, lore, trailers, speculation and gameplay here's a nice book written by Gokamo: https://t.co/dIEwKlaOyd

and I call it book for a reason. It has a whopping 409 pages. Have fun reading. #Starfield

— Odahfield (@Odah_SFA) February 28, 2023