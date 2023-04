Starfield: in arrivo un nuovo controller Xbox Series X/S dedicato al gioco?

Spunta in rete l'immagine di un nuovo controller Xbox Series X/S dedicato a Starfield. C'è chi è convinto però che si tratti di una elaborazione custom.

Spuntano in rete alcune immagini di un controller Xbox Series X/S dedicato a Starfield. Gli scatti provenienti dalla Cina mostrano il design dello splendido controller a tema che, qualora dovesse rivelarsi ufficiale, verrà commercializzato nei prossimi mesi per promuovere il lancio dell’ambizioso GDR Bethesda.

Non tutti, però, ritengono che il controller sia davvero in arrivo: l’ipotesi è che si tratti di un’ottima elaborazione custom realizzata da un’artista specializzato nella personalizzazione delle perifieriche. In ogni caso, il risultato finale è davvero interessante: il controller presenta due colorazioni. La scocca frontale è bianca e riprende negli elementi grafici l’HUD di Starfield, mentre il retro è di colore rosso. Infine, attorno al tasto centrale Xbox , invece, è possibile ammirare i colori di Constellation, il programma a cui dovremo prendere parte prima di iniziare l’avventura.

(Leaked) Check out this gorgeous Special Edition Starfield Xbox Series controller 😍🎮💫 Pics came from the Chinese internet pic.twitter.com/XD74krbkLD — Idle Sloth💙💛 (@IdleSloth84_) April 3, 2023

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Starfield arriverà il 6 settembre 2023 su PC e Xbox Series S/X. Il gioco tornerà a mostrarsi in occasione dello Starfield Direct, in programma per il prossimo 11 giugno, dove verranno mostrati nuovi video di gameplay e maggiori dettagli su quello che resta uno dei giochi più attesi dell’anno.