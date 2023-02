Pokémon: la carta di Pikachu Illustrator all’asta su Ebay per 500.000 dollari

Una delle carte di Pokémon più contese è stata messa all’asta, proprio durante il Pokemon Day: stiamo parlando di Pikachu Illustrator, che è stato inserito al prezzo di vendita di 500.000 dollari. L’asta si concluderà il 6 marzo.

Ecco alcune immagini provenienti dall’asta di Ebay.

QUESTO è IL LINK dell’asta.

La carta Pikachu Illustrator di quest’asta è gradata 8. Questa card è considerata il Sacro Graal per i collezionisti, considerando che solo 36 persone hanno ottenuto tra il 1997 ed il 1998 questo pezzo rarissimo, e sono state distribuite tutte in Giappone. Solo 24 sono state successivamente gradate, mentre delle altre non si sa praticamente nulla.

In precedenza una di queste carte Pikachu Illustrator di valore 7 è stata venduta a 375.000 dollari. Ma una versione 10 è stata venduta a ben 5 milioni di dollari durante una compravendita privata. Ad acquistarla è stato lo youtuber Logan Paul dagli Stati Uniti d’America, che ha comprato questa carta nel luglio 2021. Si tratta di un affare che ha fatto entrare la card direttamente nel Guinness World Record Book.

Proprio oggi è stato lanciato anche un teaser di presentazione di una serie animata in stop-motion di Netflix sui Pokemon. Potete trovare il filmato nella news qui sotto: