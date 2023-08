Pokémon Presents: tutte le novità, da Detective Pikachu: il ritorno a Venti di Paldea

Oggi, 8 agosto, Takato Utsunomiya – direttore operativo di The Pokémon Company – ha condotto un nuovo Pokémon Presents, includendo aggiornamenti su tutto l’universo Pokémon, a partire da Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto e sui contenuti scaricabili de Il tesoro dell’Area Zero. Sono state presentate delle novità su Detective Pikachu: il ritorno, Pokémon GO, Pokémon Sleep, Pokémon UNITE, Pokémon Masters EX, Pokémon Café ReMix e su dei classici videogiochi Pokémon in arrivo su Nintendo Switch Online. In più, ecco una nuova occhiata alla serie animata Orizzonti Pokémon e sono state annunciate le nuove serie animate Pokémon: Venti di Paldea e Pokémon: Verso la cima. Sono stati anche svelati ulteriori dettagli sui Campionati Mondiali Pokémon 2023, che stanno per iniziare.

Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto

Due dei Pokémon più amati di tutti i tempi sono protagonisti dell’evento “Ecco Mew e Mewtwo!” in Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto. Potete aggiungere subito il Pokémon misterioso Mew alla vostra squadra inserendo la password GETY0URMEW nel menu Dono Segreto. Mewtwo, invece, comparirà in un evento Raid Teracristal in arrivo prossimamente: riuscirete a sconfiggere un Mewtwo con l’Emblema della Forza Assoluta? Saranno disponibili anche degli eventi Raid Teracristal speciali che potranno aiutarvi nell’impresa.

Il tesoro dell’Area Zero

Sono stati rivelati ulteriori dettagli su Il tesoro dell’Area Zero, i contenuti scaricabili in due parti in arrivo per Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, tra cui la data di uscita prevista per la prima parte: il 13 settembre 2023. Parte I: La maschera turchese ti porterà a Nordivia, dove incontrerete Dipplin, una nuova evoluzione di Applin, e gli eroici Pokémon noti come beniamici: Okidogi, Munkidori e Fezandipiti. Nella Parte II: Il disco indaco frequenterete l’Istituto Mirtillo in occasione di uno scambio studentesco. Lì esplorerete una varietà di biomi in cui vivono tanti Pokémon diversi, sfiderete altri studenti nella Lega Mirtillo e affronterete i Superquattro dell’istituto. Ci sono anche tante altre attività e nuovi modi di giocare che vi aspettano in questa avventura!

Detective Pikachu: il ritorno

Le avventure del “grande detective” Pikachu continuano in questo gioco in arrivo su Nintendo Switch. Detective Pikachu e il suo compagno Tim lavorano sodo per cercare di risolvere il mistero della scomparsa del padre di quest’ultimo. In questa presentazione vengono introdotti alcuni dei personaggi e dei Pokémon che i nostri eroi incontreranno nel corso delle loro indagini. La trama, sebbene parta dalle stesse basi, è slegata da quella del film live action di qualche anno fa.

Orizzonti Pokémon

Non perdetevi il trailer più recente della nuova serie animata Pokémon Orizzonti Pokémon, che segue le avventure di Liko, una ragazza con un misterioso pendente, e Roy, un ragazzo con una Poké Ball altrettanto misteriosa.

Pokémon: Venti di Paldea

È in arrivo una serie animata online originale, ambientata nella regione di Paldea. Pokémon: Venti di Paldea seguirà svariati studenti dell’accademia nel loro percorso verso la scoperta di sé, mentre crescono e acquisiscono conoscenze a scuola. Date un’occhiata al trailer della serie, in arrivo sul canale YouTube Pokémon ufficiale.

Pokémon: Verso la cima

Andy Gose di The Pokémon Company International ha introdotto una nuova serie animata breve, che avrà la sua prima visione durante i Campionati Mondiali Pokémon 2023. Pokémon: Verso la cima racconta la storia di Ava, che punta a entrare nel mondo delle lotte competitive del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon. Con il supporto della sua famiglia, dei suoi amici e del suo Pokémon compagno, un Oddish, darà il massimo per raggiungere la vetta! Il primo episodio della serie sarà disponibile sul canale Youtube Pokémon ufficiale l’11 agosto 2023.

Campionati Mondiali Pokémon 2023

Giocatori provenienti da tutto il mondo si riuniranno per i grandi Campionati Mondiali Pokémon 2023 a Yokohama, in Giappone, dall’11 al 13 agosto. Chris Brown di The Pokémon Company International e Rikiya Watanabe di The Pokémon Company hanno condiviso nuove informazioni al riguardo: scoprite la speciale carta promozionale del GCC Pokémon e il peluche di Pikachu che tutti gli sfidanti riceveranno e godetevi un’anteprima di alcune attività organizzate per i visitatori dell’evento, che includono la Pokémon Trainer Cruise e delle parate di Pikachu.

Nintendo Switch Online

Due classici della serie di videogiochi Pokémon sono ora disponibili nel catalogo di Nintendo Switch Online. Esplorate il mondo del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon in un videogioco classico, con Pokémon Trading Card Game, ora disponibile su Game Boy – Nintendo Switch Online, e scoprite gli incontri emozionanti e i divertenti minigiochi di Pokémon Stadium 2 su Nintendo 64 – Nintendo Switch Online.

Pokémon GO

Dopo i festival di Pokémon GO 2023 di Londra e Osaka è ora la volta, a partire dal 18 agosto, di New York, mentre il Festival di Pokémon GO 2023 globale sarà un evento virtuale di due giorni, si terrà il 26 e 27 agosto. Al Festival globale di quest’anno, Diancie apparirà per la prima volta in Pokémon GO… e sì, sarà in grado di megaevolversi! Anche MegaRayquaza apparirà nei raid, quindi preparate le vostre squadre per un incontro davvero intenso. In più, a partire da settembre, Pokémon che sono stati scoperti nella regione di Paldea inizieranno ad apparire nel gioco.

Pokémon Sleep

State facendo dormite da Campioni con Pokémon Sleep? Potrete trovare ancora più Pokémon sonnacchiosi nel corso dell’evento “Giorno sogni d’oro”, che si terrà nel gioco quando c’è la luna piena. Nei giorni sogni d’oro, il potere sonno di Snorlax verrà potenziato: in questo modo, potreste incontrare più facilmente dei Pokémon con stili di sonno rari!

Pokémon UNITE

È arrivato un nuovo tipo di lotta in Pokémon UNITE: agguato selvatico. In queste lotte, voi e i vostri compagni di squadra dovrete proteggere Tinkaton dai Pokémon selvatici. In più, il Pokémon leggendario Mewtwo è sceso in campo in Pokémon UNITE. Con la licenza Unite X di Mewtwo potrete far megaevolvere il Pokémon in MegaMewtwo X. E a partire dal 17 agosto, sarà possibile ottenere anche la licenza Unite Y di Mewtwo: questa farà megaevolvere Mewtwo in MegaMewtwo Y, che ha uno stile di lotta diverso. Troverete anche svariati eventi speciali in occasione del secondo anniversario del gioco e dei Campionati Mondiali Pokémon 2023.

Pokémon Masters EX

La prima Unità proveniente dalla regione di Paldea arriva su Pokémon Masters EX: Nemi e Pawmot. I due formano un’Unità speciale col nuovo ruolo di Sprinter e sono specializzati negli attacchi veloci. Come sarà lottare con loro? Inoltre, a partire dal 16 agosto, arriveranno Victor e Spectrier come Unità col nuovo ruolo di Campomastro, cioè specializzata negli effetti sul campo. Ricordatevi di effettuare l’accesso al gioco per ricevere 3.000 gemme in regalo in onore di questo Pokémon Presents.

Pokémon Café ReMix

No, non hanno aggiunto del sushi nel menu di Pokémon Café ReMix… è solo arrivato in visita il Pokémon Mimetico, Tatsugiri. Sono in arrivo anche altri Pokémon speciali, come Jigglypuff nel suo costume “Vacanze estive” e Vaporeon nel suo costume 5 stelle “Mari tropicali”. In più, sono tornati Sprigatito, Fuecoco e Quaxly, di nuovo in evidenza nelle consegne. Per festeggiare tutte queste novità, è disponibile un bonus di consegne express.

