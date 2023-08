Pokémon: la carta di Detective Pikachu sarà un bonus esclusivo del videogioco

Ecco i primi dettagli sulla carta di Detective Pikachu, che sarà un bonus esclusivo in alcuni Paesi per l'uscita di Detective Pikachu Returns.

Detective Pikachu Returns uscirà su Nintendo Switch il 6 ottobre, e coloro che preordineranno la copia fisica riceveranno una carta con illustrazione completa di Detective Pikachu in sella a Growlithe. La carta, però, dovrebbe essere solo un’esclusiva giapponese.

Eco un’immagine che rivela la card di Detective Pikachu.

Ciò non significa che la carta non potrebbe arrivare anche in altri Paesi, ma bisognerà attendere ulteriori dettagli a riguardo.

L’annuncio su Detective Pikachu Returns è stata una delle notizie che ha fatto più clamore durante il Pokemon Direct di qualche giorno fa. il personaggio titolare si ritroverà alleato con alcuni nuovi Pokemon aiutanti.

La nuova carta GCC che è stata rivelata mette infatti in risalto Pikachu e Growlithe che proseguono le loro indagini.

Detective Pikachu Returns è un sequel del gioco originale per 3DS, che ha visto Tim Goodman e Detective Pikachu impegnati in un’indagine per trovare il padre scomparso di Tim. Il gioco ha fatto da base per il film Pokemon: Detective Pikachu.

