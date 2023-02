Ice Guy & Cool Girl, la recensione del manga perfetto per gli amanti dell’inverno

San Valentino sarà anche finito ma non per J-Pop. Il 15 febbraio la festa degli innamorati prosegue con l’arrivo in libreria, fumetteria e in tutti gli store online del primo volume di Ice Guy & Cool Girl 1 di Miyuki Tonogaya firmato J-POP Manga. San Valentino non è mai stato così dolce. Chi l’ha detto che il giorno dell’amore deve essere solo e unicamente il 14 febbraio? J-Pop abbatte le regole e decide di rinnovare la tradizione proponendo il primo volume di una nuova serie rom-com manga proprio il giorno che segue la festa di San Valentino. E noi non possiamo che approvare lo stravolgimento delle regole.

Ice Guy & Cool Girl è la serie perfetta per chi ama le storie invernali, per chi desidera leggere avventure ambientate nella stagione del periodo e per chi adora Frozon, la neve, la storia della Donna delle Nevi e il folklore e la tradizione giapponese. La serie di Miyuki Tonogaya è super dolce, davvero davvero tanto dolce, così come dolce era il cioccolato che ho trovato nel mio pr kit. Tranquilli, ora vi mostro tutto e vi parlo a dovere e con i tanti dettagli del caso di Ice Guy & Cool Girl. Vi ricordo anche che da questa originale commedia romantica in chiave fantasy nata sul web è stato tratto l’anime disponibile da gennaio su Crunchyroll!

Ice Guy & Cool Girl di Miyuki Tonogaya

Posso tranquillamente dirvi che il pacchetto di J-Pop è uno dei regali di San Valentino più carini, graditi e studiati che io abbia mai ricevuto. J-Pop ha sempre una cura per i particolari che è incredibile e lo ha dimostrato ancora una volta con l’uscita di Ice Guy & Cool Girl.

Il pr kit è una vera scatolina espositiva studiata per contenere la serie di Miyuki Tonogaya. La graziosa scatola rosa e blu (colori che mi hanno subito ricordato Lore Olympus, il cui terzo volume uscirà a brevissimo) conteneva all’interno due graziosi gadget:

Due card tematizzate Ice Guy & Cool Girl : in sostanza sono vere e proprie cartoline da spedire a chi desideriamo per augurare i più sentiti auguri di San Valentino. Onestamente queste card sono perfette per qualsiasi occasione speciale. Io penso che le utilizzerò per le occasioni più disparate e perchè no, magari, per chiedere scusa dopo un litigio causato da incomprensioni. Sono una vera chicca e qualcosa di studiato appositamente per l’occasione.

: in sostanza sono vere e proprie cartoline da spedire a chi desideriamo per augurare i più sentiti auguri di San Valentino. Onestamente queste card sono perfette per qualsiasi occasione speciale. Io penso che le utilizzerò per le occasioni più disparate e perchè no, magari, per chiedere scusa dopo un litigio causato da incomprensioni. Sono una vera chicca e qualcosa di studiato appositamente per l’occasione. Una tavoletta di cioccolato a tema Ice Guy & Cool Girl : forse J-Pop non lo sapeva ma io amo il cioccolato bianco, è in assoluto il mio gusto di cioccolato preferito. Quando ho aperto la scatola ed ho compreso che all’interno era contenuta una tavoletta di cioccolato bianco ho subito capito che per me J-Pop aveva fatto centro ancora una volta. Io sono follemente innamorata sia delle loro edizioni che della loro creatività. La tavoletta è ancora intatta perchè all’estero è decorata con una stampa a tema Ice Guy & Cool Girl e chi sono io per rovinare questa perfezione? Nessuno! Ad ogni modo credo che a breve cederò e l’assaggerò, magari accompagnato il quadretto di cioccolata con una buona tisana rilassante e qualche biscottino ai cerali integrali. La combo perfetta! Ovviamente affiancando la degustazione dal secondo volume di Ice Guy & Cool Girl oppure dal terzo volume di Lore Olympus .

Non posso non segnalarvi la genialità del team J-Pop: la scatola con cui è arrivato il kit è un vera scatola contenitore. La scatolina dalle sfumature del rosa e del blu si trasforma in piccolo espositore da inserire tranquillamente in libreria all’interno del quale potrò posizionare diversi oggetti e magari proprio i volumi della saga manga di Miyuki Tonogaya. Vi lascio l’immagine illustrativa della scatola e della sua trasformazione.

Come vi accennavo prima, la storia è perfetta per chi ama le favole invernali, per chi desidera leggere avventure ambientate nella stagione corrente ed è un lettore quindi stagionale, per chi adora Frozen, il cartone animato della Disney; la neve, la leggenda della Donna delle Nevi e il folklore e la tradizione giapponese. La serie di Miyuki Tonogaya promette di essere super dolce, delicata e perfetta sia per giovani lettori che per persone più adulte. I toni delicati del racconto sono in linea con le tavole del manga, davvero armoniose e precise ma mai esagerate. La relazione tra i due protagonisti Himuro e Fuyutsuki cresce gradualmente ed è contraddistinta dalla dolcezza. Una storia cute oltre l’immaginabile. Il manga perfetto per quanto siete giù di morale e volete una storia che sappia risollevare una giornata no. La storia perfetta per chi si sente solo e sogna un po’ di compagnia. La lettura ideale come coccola prima di andare a letto. Impossibile fare brutti sogni dopo il primo volume di Ice Guy & Cool Girl, a meno che non abbiate paura dell’invero, della neve e delle buffere e tempeste di ghiaccio, in quel caso potreste restare traumatizzati.

Ecco la trama di Ice Guy & Cool Girl

Ogni volta che in ufficio Himuro incontra Fuyutsuki nella stanza cala il gelo… letteralmente! In qualità di discendente di una Yuki-onna, la Donna delle Nevi del folklore giapponese, Himuro possiede infatti il potere di generare freddo e ghiaccio, ma non è affatto capace di controllarlo. Quando si emoziona infatti, gli oggetti a lui vicini iniziano a congelare e, nelle occasioni più gravi, egli può perfino evocare suo malgrado una tempesta di neve. A scaldare il cuore del giovane è solo la cotta che prova per Fuyutsuki: riuscirà a fare un passo verso di lei o resterà impacciato e… freddo?

“L’idea di questo manga è nata nell’estate del 2018…” dichiara l’autrice Miyuki Tonogaya nella postfazione: “Per diversi giorni di fila c’era stato un caldo infernale… Desideravo solo un po’ di refrigerio e così mi è venuta l’idea di disegnare un manga su due personaggi freddi e distaccati.” Dopo il grande successo online Ice Guy & Cool Girl è stato candidato ai Next Manga Award come Miglior Web Manga per poi approdare al formato cartaceo.

La serie è in corso, i primi due volumi usciranno a cadenza mensile per poi continuare a cadenza bimestrale. Il primo capitolo del tenero racconto a episodi dell’amore impossibile tra il glaciale Himuro e la sua collega cool, Fuyutsuki, vi aspetta in libreria, fumetteria e in tutti gli store online a partire dal 15 febbraio!

Vi ricordo che sempre per J-POP Manga è disponibie in italiano Insomniacs After School di Makoto Ojiro. La storia dedicata ai disturbi del sonno. Ganta Nakami è un liceale serio e studioso, ma tormentato dall’insonnia: il suo costante nervosismo non lo rende molto popolare a scuola. Per questo, è alla disperata ricerca di un posto per isolarsi e cercare di strappare qualche ora di sonno. Un giorno si ritrova nel vecchio club di astronomia della scuola, un’aula abbandonata e ritenuta infestata dai fantasmi in cui vengono accatastati banchi, sedie e armadietti. In mezzo al disordine, scova una sua compagna di classe, Isaki Magari. Esattamente al contrario di Ganta, Isaki è molto popolare e benvoluta dai suoi compagni ma, proprio come lui, soffre d’insonnia e riesce a dormire in pace solo nell’aula del defunto club. Dopo aver stabilito di poter dividere il loro minuscolo rifugio, i due scopriranno di avere molto di più in comune che un disturbo del sonno.

Vi segnalo anche che il 17 febbraio arriverà in ibreria, fumetteria e in tutti gli store online il terzo volume di Lore Olympus.