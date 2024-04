Deadpool & Wolverine: il full trailer dell’attesissima nuova avventura nel Marvel Cinematic Universe

Dopo un’attesa durata anni, i Marvel Studios hanno diffuso il primo full trailer di Deadpool & Wolverine, film su cui è riversata praticamente tutta l’hype attuale per il MCU. Il film arriverà il 24 luglio nelle sale italiane, distribuito da The Walt Disney Company Italia. Deadpool & Wolverine è diretto da Shawn Levy ed è interpretato da Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Karan Soni e Matthew Macfadyen.

La trama non si capisce bene dove collegarla rispetto al resto del (o dei) Multiversi Marvel, ma potremmo immaginare che Deadpool si ritrova a chiedere aiuto a Wolverine per una missione speciale di salvataggio di una linea temporale, in cui in qualche modo hanno a che fare la TWA e Doctor Strange. Il Wolverine che vediamo, tuttavia, dovrebbe essere una Variante diversa da quella che conosciamo dai precedenti film 20th Century Fox.

Il film è prodotto da Kevin Feige, Ryan Reynolds, Shawn Levy e Lauren Shuler Donner, mentre Louis D’Esposito, Wendy Jacobson, Mary McLaglen, Josh McLaglen, Rhett Reese, Paul Wernick, George Dewey, Simon Kinberg e Jonathon Komack Martin sono i produttori esecutivi. Deadpool & Wolverine è scritto da Ryan Reynolds & Rhett Reese & Paul Wernick & Zeb Wells & Shawn Levy.

Queste le sinossi ufficiali dei primi due film:

Tratto dal fumetto sul più irriverente anti-eroe dell’universo Marvel, Deadpool racconta la storia del mercenario Wade Wilson, ex agente operativo delle Special Forces, che, dopo essere stato sottoposto a un terribile esperimento, acquisisce l’eccezionale potere del Fattore Rigenerante e abbraccia una nuova identità. Con la sua nuova abilità di guarire rapidamente e un pungente senso dell’umorismo, Deadpool andrà a caccia dell’uomo che gli ha quasi rovinato la vita.

Deadpool sta venendo di nuovo e stavolta non è da solo: in questo secondo capitolo, il supereroe più dissacrante della Marvel crea un nuovo team, l’X-Force, con l’obiettivo di proteggere un ragazzino da Cable, mutante venuto dal futuro per ucciderlo.