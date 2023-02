Elden Ring: i due artbook ufficiali sono disponibili in pre-order su Amazon

I due Artbook ufficiali di Elden Ring sono disponibili su Amazon attraverso il pre-order, con la data d'uscita fissata per il 25 luglio 2023.

Amazon permette di pre-ordinare i due artbook ufficiali di Elden Ring, l’acclamato soulslike open world targato From Software e vincitore del premio GOTY ai The Game Awards 2022. Entrambi i volumi sono preordinabili al prezzo di 63,97 euro con data d’uscita fissata al 25 luglio 2023. Potete accedere al link che trovate nei box qui sotto per acquistare i prodotti:

I due Artbook di Elden Ring sono venduti separatamente, ognuno rilegato con copertina rigida. I volumi sono in formato A4 e composti da circa 400 pagine ciascuno contenenti materiale inedito legato alla costruzione dell’Interregno e dei suoi protagonisti. Nel primo volume troviamo artwork di filmati, ambientazioni e dungeon, mentre il secondo volume contiene artwork di nemici, oggetti e armi.

