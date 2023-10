Friends: disponibili in pre-order i nuovi Funko POP! tratti dalla serie cult

Online sono stati resi disponibili i nuovi Funko POP! tratti dalla serie cult Friends. Negli Stati Uniti i pezzi sono disponibili già da ieri, mentre in Italia sono in pre-ordine, e saranno messi a disposizione dal 3 novembre.

Qui di seguito vi proponiamo le immagini dei personaggi di Rachel, Monica, Phoebe, Ross, Joey, e Chandler. Ecco le immagini.

Il prezzo di ognuno di questo Funko, per il nostro Paese, è stato fissato a 16 euro l’uno.

Tra i momenti iconici che possiamo ritrovare in questi nuovi Funko ci sono Ross ritratto in un momento dell’episodio intitolato “The One With All The Decisions”. La figura di Geller raffigura il momento in cui non riusciva a rimettersi i pantaloni mentre era chiuso nel bagno durante un appuntamento.

Altre due figure Joey è proposto con in mano una scatola di pizza, mentre Chandler è raffigurato con l’abito che indossava durante “The One Where Joey Speaks French”, quando doveva portare un ospite molto speciale in giro per i monumenti più iconici di New York City.

Un altro oggetto da collezione Funko rappresenta Rachel così come appariva nel primissimo episodio dello spettacolo: piangeva, mentre indossava il suo abito da sposa. Infine, Phoebe è proposta nel modo in cui è comparsa in “The One With The Chicken Pox”, quando voleva uscire per un appuntamento mentre era visibilmente malata. E Monica vien mostrata nel look da cameriera.