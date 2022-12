Elden Ring è il gioco dell’Anno ai The Game Awards 2022

Elden Ring vince il premio come Miglior Gioco dell'Anno ai The Game Awards 2022.

Al termine del lunghissimo show dei Game Awards 2022, che ci ha riservato innumerevoli sorprese e annunci, e della consueta esibizione dell’orchestra, Josef Farez ha annunciato il vincitore del riconoscimento più ambito in assoluto: ad aggiudicarsi il premio per il Miglior Gioco dell’Anno è stato Elden Ring.

Elden Ring ha dunque battuto l’agguerrita concorrenza composta da God of War Ragnarok, che si è aggiudicato diversi premi nel corso della serata, A Plague Tale: Requiem, Stray, Horizon: Forbidden West, e Xenoblade Chronicles 3.

Accolto positivamente dal pubblico e dalla critica, Elden Ring è l’innovativo open world targato From Software. Nella nostra recensione, abbiamo elogiato lo splendido lavoro fatto dal team sottolineando che “Elden ring è il punto più alto mai toccato da FromSoftware. Un nuovo modo di concepire il genere che segna l’inizio di una nuova e dirompente era per il team di Miyazaki. Impreziosito da un art direction illuminata e da un inedito approccio all’esplorazione che valorizza e intensifica il senso di scoperta e di libertà del giocatore, il titolo restituisce agli appassionati elementi e sensazioni familiari, riuscendo a sfruttare al meglio tutte le potenzialità del nuovo contesto open world. Al netto di qualche imprecisione piuttosto marcata sul fronte tecnico, Elden Ring è persino più maestoso, più ricco e più appagante di quanto avessimo potuto mai immaginare. Un’esperienza ludica, intensa e totalizzante, che non dimenticheremo per molto, molto tempo.”