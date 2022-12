Twister: il nuovo film uscirà nel 2024

La Universal ha annunciato la data d’uscita del nuovo film su Twister che arriverà nelle sale cinematografiche il 19 luglio 2024. Twisters sarà il sequel del lungometraggio del 1996, ed uscirà nelle sale sfidando il film Paramount Transformers: A New Generation.

A lavorare su Twisters ci sono Lee Isaac Chung, che farà da regista, mentre la sceneggiatura è stata co-sceneggiata da Mark L. Smith, che ha già lavorato a The Revenant, il film premio Oscar con Leonardo DiCaprio.

Non è ancora chiaro come Twisters si collegherà al primo lungometraggio, considerando anche che non sono stati rivelati dettagli sulla trama del film. A lavorare sul progetto c’è anche Frank Marshall, tra le cui produzioni possiamo ricordare Jurassic World, Indiana Jones e Bourne. Mentre per la Universal sarà inclusa nella produzione Sara Scott con Jacqueline Garell, che si occuperà della supervisione, mentre Ashley Jay Sandberg lavorerà al progetto per la Kennedy/Marshall.

Il primo film aveva come protagonisti Bill Paxton e Helen Hunt, che vestivano i panni di due cacciatori di tempeste. Si trattò di un grandissimo successo per l’epoca. Uscito nel 1996 il lungometraggio guadagnò ai botteghini 494 milioni di dollari. Si trattò di un progetto realizzato da grandi personaggi, come Steven Spielberg che fece da produttore, e Michael Crichton che lavorò alla sceneggiatura. Il regista di Twister fu Jan De Boot.