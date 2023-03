L’iPhone SE 4 si farà: uscirà nel 2024 e avrà un display OLED

Secondo quanto riportato dal sito The Elec, il partner di Apple BOE fornirà i display OLED per la quarta generazione di iPhone SE, che dovrebbe uscire nel 2024.

BOE, con sede in Cina, è uno storico partner di Apple ma non è riuscito ad aggiudicarsi un contratto di fornitura anche per i prossimi iPhone 15, a causa di alcuni gravi problemi di produzione che hanno convinto l’azienda americana a puntare su altri fornitori (cioè Samsung e LG).

BOE ora spera di rifarsi con il prossimo iPhone SE, al punto che avrebbe deciso di concentrare il grosso della sua produzione sui pannelli OLED che verranno usati per il prossimo iPhone entry-level. Gli analisti prevedono che l’iPhone SE 4 possa vendere fino a 20 milioni di unità. Insomma, si tratterebbe di una bella commessa per BOE.

Peraltro, il produttore dovrebbe utilizzare parte dell’inventario di pannelli OLED inizialmente previsti per gli iPhone 13 del 2021 e l’iPhone 14 del 2022. «Una scelta ragionevole, considerando che l’iPhone SE è un prodotto entry-level, con margini più bassi rispetto agli altri telefono di Apple», si legge nel rapporto uscito su The Elec.

Le prime notizie sull’iPhone SE di quarta generazione risalgono al mese scorso, quando Ming-Chi Kuo aveva annunciato che il telefono entry-level probabilmente uscirà nel 2024 e avrà uno schermo OLED da 6,1 pollici, oltre che un chip 5G progettato da Apple (il primo sviluppato in-house).

L’attuale iPhone SE è dotato di un display LCD da 4,7 pollici con cornici più spesse. Ross Young ha sostanzialmente confermato il report di Kuo, sostenendo di aver a sua volta sentito che l’iPhone SE 4 monterà un display OLED prodotto dall’azienda BOE.