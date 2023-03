GTA 6 non uscirà prima della fine del 2024, per un insider

Stando a quanto riferito dall’insider Tez2, GTA 6 arriverà non prima della fine del 2024. In realtà, secondo l’insider, la data sarebbe stata rinviata internamente molte volte e dunque non ci sarebbe da stupirsi se Grand Theft Auto 6 uscisse addirittura nei primi mesi del 2025.

La loro scadenza, non scolpita nella pietra e sempre in cambiamento, è il periodo natalizio del 2024″, recita il post di Tez2 pubblicato sui forum ufficiali di GTA. “Data che è stata rinviata numerose volte negli ultimi anni. Sfortunatamente potrebbe anche slittare a inizio 2025.”

L’insider ha poi aggiunto che non crede che il gioco arriverà oltre questa finestra, piuttosto Rockstar potrebbe scegliere di tagliare alcuni contenuti del gioco base per poi pubblicarli come DLC successivamente. Tez2 ha concluso dicendo che si aspetta l’annuncio ufficiale di GTA 6 entro la fine dell’anno: “Personalmente vedo l’annuncio entro quest’anno come un dato di fatto. Non credo che la dirigenza sia in una posizione tale da poterlo rinviare al periodo natalizio 2025/2026. Tagliare delle porzioni di gioco e trasformarle in dei DLC da pubblicare in un secondo momento potrebbe essere più sostenibile piuttosto che rimandare ulteriormente il gioco“.

Vi ricordiamo, infatti, che GTA 6 non è ancora stato annunciato ufficialmente da parte di Rockstar. Le poche informazioni attualmente disponibili sul successore di GTA V sono quelle che ci sono arrivate tramite il mega-leak di alcuni mesi fa, che ci ha permesso di conoscere alcune delle novità di questo nuovo capitolo, insieme naturalmente alle indiscrezioni spuntate in rete.

Ovviamente anche le dichiarazioni di Tez2 vanno prese con le pinze, visto e considerato che ci troviamo sempre nel regno delle speculazioni. Per saperne di più, dovremo come sempre attendere, comunicazioni ufficiali da parte di Rockstar.