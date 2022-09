GTA 6: clamoroso leak rivela immagini e primi video di gameplay del gioco

Nelle scorse ore, GTA 6 è stato vittima di un clamoroso leak che avrebbe rivelato immagini e primi video di gameplay del gioco. Si parla di oltre 90 video che mostrano personaggi, mappe, veicoli e tanto altro ancora, in una fuga di notizie che, se confermata, sarebbe davvero senza precedenti.

L’autore del leak sarebbe un certo “teapotuberhacker” che nella notte ha pubblicato su GTAForum un file zip contenente il materiale trafugato. Al momento, non è ancora stata verificata la totale autenticità dei contenuti, ma dalle prime analisi e dai commenti degli utenti sembra che il materiale provenga da gruppi Slack interni a Rockstar e che sia tratto da una build non definitiva del titolo.

A quanto pare, inoltre, i video pubblicati confermerebbero anche molte delle indiscrezioni circolate in rete negli ultimi mesi, tra cui tra cui la presenza di protagonisti sia maschili che femminili e l’ambientazione di Vice City. Potete trovare tutti i materiali a questo indirizzo.

A questo punto, come hanno riferito alcuni insider, è possibile che per correre ai ripari il team di sviluppo e il publisher ad affrettare un annuncio ufficiale. Sta di fatto, però, che al momento nessuna delle due realtà si è ancora espressa in merito, né ha fatto partire azioni legali verso colui che ha pubblicato il materiale. Non ci resta quindi che attendere ulteriori sviluppi.