Deadpool & Wolverine sta lasciando degli ulteriori strascichi del suo racconto. Dopo che il film in sala ha conquistato il pubblico, Ryan Reynolds ha mostrato attraverso Twitter una scena inedita che mostra Gambit e ciò che accade al personaggio sul finale del film.

Ecco il filmato (clicca sul link se il video non compare).

Nel video si vede un primo piano sulla figura di Gambit che ha riflessa negli occhi il cerchio del Doctor Strange. Si tratta di un’allusione al fatto che il personaggio si sia salvato alla fine di Deadpool & Wolverine.

Tutto ciò fa intendere come Gambit possa essere una figura ancora protagonista del Marvel Cinematic Universe. Del resto lo stesso Channing Tatum aveva dichiarato di auspicarsi un futuro per il suo character dopo l’apparizione in Deadpool & Wolverine.

Ci sarà un film su Gambit?

Ecco cosa aveva dichiarato:

Spero davvero che si possa arrivare a concretizzare questa cosa. Sto aspettando da ormai dieci anni che si faccia un film del genere, però è tutto nelle mani di Bob Iger e di Kevin Feige. Sto pregando perché il progetto si possa realizzare.

E poi sulla sua esperienza in Deadpool & Wolverine ha aggiunto: