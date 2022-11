Indiana Jones 5: prime immagini ufficiali del ritorno di Harrison Ford nel ruolo

Indy sta per tornare: e se avevate un po’ di timore perché finora, nonostante tutto, si era vista solo l’ombra del personaggio in una keyart diffusa qualche tempo fa, ora Empire ci permette di ammirare le sue cover esclusive del numero in uscita il 24 novembre, su cui campeggia Harrison Ford nuovamente nei panni dell’avventuroso archeologo in Indiana Jones 5. Mostrandoci, al contempo, una terza foto inedita e corredandola di qualche dettaglio succulento dalla viva voce di Ford.

Harrison Ford returns as Indiana Jones on the cover of @empiremagazine. Read the first Indiana Jones interviews and see brand-new images in the world-exclusive issue, on sale Thursday 24 November. pic.twitter.com/KgoykDhywh — Indiana Jones (@IndianaJones) November 18, 2022

Il nuovo film, stando all’attore americano, “è pieno di avventura, pieno di risate, pieno di vera emozione. Ed è complesso e subdolo.” A proposito della produzione, ha aggiunto “Le riprese sono state toste e ardue. Ma sono molto felice del film che abbiamo tra le mani.”

Il regista James Mangold aggiunge:

Per me è diventato di primaria importanza capire come fare questo film su un eroe al tramonto. Le problematiche che ho sollevato sull’età di Indy non pensavo sarebbero davvero state prese in considerazione. Si scherzava sull’età, ma c’era un fondo di verità.

Indiana Jones is back! “It’s full of adventure, laughs, and real emotion,” says Harrison Ford. Take a first look at Indiana Jones 5, from Empire’s major world-exclusive new issue. READ MORE: https://t.co/VYFhQ7Rqyn pic.twitter.com/rMGsoxZLKk — Empire Magazine (@empiremagazine) November 18, 2022

Indiana Jones 5 rimane, per il resto, un film ancora parecchio misterioso, a partire dal titolo definitivo, ancora da rivelare: conosciamo gli interpreti principali e le location dove si sono svolte le riprese ma per avere un quadro generale della trama è ancora presto, e la stessa Lucasfilm non si è ancora prodigata in dettagli, né abbiamo una data effettiva di uscita per il trailer, anche se è certo che lo vedremo (ben) prima di Natale.

Le riprese sono terminate a febbraio, ma ben poco è trapelato da allora, nonostante un teaser mostrato durante lo scorso D23 Expo con un Indy ancora in forze in sella alla sua moto e la presenza di Mads Mikkelsen (in un ruolo ancora misterioso) e quella di Phoebe Waller-Bridge nei panni di Helena, figlioccia del protagonista.

Dato che sono state girate scene in cui Indy è alle prese con dei nazisti (presumibilmente durante la Seconda Guerra Mondiale) che altre durante gli anni ’60/’70 (almeno a giudicare dalla moda che i personaggi sfoggiano) il film presenterà quantomeno dei salti temporali… se non, addirittura, dei veri e propri viaggi nel tempo, stando ad alcuni rumor.

Naturalmente questo ha dato adito ad altre speculazioni sul futuro del franchise (che potrebbe vedere un passaggio di testimone al personaggio di Helena) ma anche sul fatto che, probabilmente, per buona parte del film Harrison Ford apparirà ringiovanito tramite la CGI, grazie alle tecniche messe a punto da Lucasfilm e Marvel per gli ultimi film di Star Wars e del Marvel Cinematic Universe.

Nel cast ritroviamo, oltre a Ford (prossimamente impegnato col ruolo di Thunderbolt Ross nel MCU), Phoebe Waller-Bridge e Mads Mikkelsen, anche Thomas Kretschmann, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson, Toby Jones e Antonio Banderas. L’uscita è prevista per il 30 giugno 2023, naturalmente accompagnata dalla colonna sonora di John Williams, che si ritirerà proprio dopo aver firmato la colonna sonora del film.

