OnePlus sta lavorando al suo primo tablet: uscita nel 2023 e scheda tecnica da top di gamma?

Secondo nuove indiscrezioni, non mancherebbe molto prima del lancio del primo tablet targato OnePlus. Ecco tutto quello che sappiamo!

Secondo nuove indiscrezioni, non mancherebbe molto prima del lancio del primo tablet targato OnePlus. Il produttore cinese si prepara a sbarcare in un nuovo mercato, dopo aver presentato i suoi primi wearable tra il 2021 e il 2022.

Le informazioni sono ancora poche e frammentate. Secondo il noto insider Max Jambor, OnePlus potrebbe presentare il suo primo tablet nel corso del 2023. L’azienda starebbe già lavorando al prodotto, ma non è chiaro se il lancio verrà fissato per la prima o per la seconda metà dell’anno.

All’interno di OnePlus è in atto un importante fase di trasformazione, avviata dopo il matrimonio con Oppo. In questi giorni si sta parlando molto anche del futuro del brand Nord, che potrebbe spostarsi verso la fascia bassa del mercato, forse diventando un vero e proprio spinoff – in modo simile a quanto avvenuto con Realme.

Quanto al primo tablet di OnePlus, non abbiamo ancora grosse informazioni su quella che potrebbe essere la sua scheda tecnica. Attualmente la fascia alta del mercato – lato Android – continua ad essere piuttosto scarna, ed è verosimile che il futuro dispositivo di OnePlus vada ad inserirsi nel segmento mid-range. Esiste, peraltro, la possibilità che il primo tablet targato OnePlus altro non sia che un rebranding dell’Oppo Pad Air arrivato recentemente sul mercato.

In passato alcuni rumor avevano suggerito che il primo tablet OnePlus avrebbe avuto un chipset Snapdragon 865 accompagnato da 6GB di RAM e un generoso display OLED da ben 12,4 pollici. Ma questo risale al passato e oggi una scheda tecnica di questo tipo non avrebbe senso. Laddove OnePlus stesse veramente lavorando ad un tablet di fascia alta in uscita nel 2023, è verosimile che il SoC verrà sostituito con un più moderno Snapdragon 8 Gen 1.