Nord diventerà presto un brand indipendente e separato da OnePlus?

Nord, la linea di OnePlus dedicata ai prodotti entry-level e di fascia media, potrebbe presto diventare un marchio completamente indipendente, sempre sotto l’ombrello del gruppo Oppo. Lo sostiene il magazine The Mobile Indian.

La mossa avrebbe il preciso scopo di potenziare l’appeal del brand Nord. OnePlus crede che Nord abbia molto più margine di crescita come brand indipendente, separato dal resto del portfolio di OnePlus. Del resto, l’esperimento non è nuovo ed ha già portato fortuna a diverse aziende: da POCO a iQOO, passando per Realme.

Così OnePlus ha tutti i motivi per credere che anche Nord, nato come subrand per i prodotti mid-range dell’azienda, possa camminare con le sue gambe e fare molta strada da solo.

In futuro, continua il The Mobile Indian, Nord potrebbe avere un team di sviluppo separato rispetto a OnePlus e potrà anche contare su una rete di negozi, fisici e online, indipendente.

Già oggi i prodotti della linea Nord – dal packaging al logo – si distinguono per una loro identità piuttosto marcata. Basti pensare all’azzurro ciano contrapposto al tradizionale rosso OnePlus.

L’indiscrezione, chiaramente, al momento non ha nessuna conferma. Non resta che aspettare i prossimi mesi per scoprire le prossime mosse dell’azienda cinese.

Nel frattempo, OnePlus si prepara a lanciare il primo smartwatch della linea Nord. Sarà presentato tra pochissimo.