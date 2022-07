OnePlus Nord Watch: ‘produzione già iniziata’. Presentazione imminente?

OnePlus non ferma gli annunci. Dopo aver presentato i nuovi Nord 2T 5G e Nord CE 2 Lite 5G, ora il marchio cinese si prepara anche a lanciare il suo primo smartwatch brandizzato Nord. Come emerso nei mesi scorsi, si tratta di un rebranding di uno smartwatch della Oppo.

Il OnePlus Nord Watch sarà uno smartwatch accessibile, collocato nella fascia media del mercato. A fornirci nuove informazioni sul prodotto è il noto tipster Mukul Sharma. Secondo Sharma non ci sarebbero dubbi, OnePlus avrebbe già iniziato la produzione di massa dello smartwatch, con particolare riguardo a diversi mercati europei ed euroasiatici.

Facile fare 2+2: verosimilmente la presentazione del nuovo Nord Watch è dietro l’angolo, questione di pochissimo. E sempre secondo i rumor, il prodotto dovrebbe entrare in commercio a pochi giorni di distanza dalla sua presentazione. Insomma, questione di davvero poco tempo.

OnePlus un anno fa aveva presentato il suo primo wearable, ossia il OnePlus Watch. Attualmente il dispositivo viene venduto a 159 euro. Riprendendo il brand Nord – che è espressamente dedicato alla fascia midrange ed entry-level del mercato -, sappiamo per certo che il nuovo smartwatch avrà un prezzo significativamente più basso. Forse sotto ai 100 euro. Non resta che aspettare le prossime settimane per saperne di più.