Starfield non sarà uno Skyrim ambientato nello Spazio ma molto di più, afferma Matt Booty

Il responsabile di Xbox Game Studios, Matt Booty ha dichiarato che Starfield non sarà un semplice Skyrim ambientato nello Spazio, ma un'esperienza ben più ambiziosa.

In un’intervista Matt Booty, capo di Xbox Game Studios, ha chiarito che Starfield non sarà affatto un semplice Skyrim ambientato nello Spazio, ma molto di più. Todd Howard e il suo team stanno puntando a qualcosa di ben più ambizioso.

Un anno e mezzo fa ho avuto la possibilità di passare più tempo con Todd Howard e osservare come lavora e cosa porta al game design, e confido sul fatto che lui non si adagerà su ciò che ha già costruito in passato – ha dichiarato il capo di Xbox Game Studios. Non è nell’approccio di Howard usare qualcosa di già fatto, giusto? Dunque, ci saranno un sacco di cose che contraddistingueranno questo titolo, e dal mio punto di vista ciò che più mi emoziona è lo stile visivo”

Nonostante il gioco possa presentare dei punti di contatto con Skyrim dunque, Matt Booty ha voluto chiarire come il paragone con la celebre saga ruolistica sia piuttosto riduttivo. Starfield infatti punta ad essere un progetto molto più ricco, più strutturato e più esteso rispetto a quanto visto in passato nelle produzioni di Bethesda. Non a caso il team ha più volte ribadito che “Starfield è la produzione più ambiziosa” mai realizzata dallo software house statunitense.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Starfield sarà disponibile all’inizio del 2023 su Xbox Series X/S, PC e al lancio su Xbox Game Pass.

