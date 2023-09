Starfield include un simpatico riferimento a The Elder Scrolls V: Skyrim

Starfield è disponibile da poche ore in accesso anticipato per chi è in possesso della Deluxe Edition e già iniziano a comparire in rete i primi easter egg. Stando a quanto riferito da un utente su Reddit, il GDR sci-fi di Bethesda includerebbe anche un simpatico riferimento a Skyrim, una delle più celebri produzioni del team.

In pratica, l’utente Reddit Kenevi1 ha pubblicato uno screenshot di Starfiel che mostra un PNG che dice: “I used to be an explorer too, but then I – No, never mind. It’s a long story,” che possiamo tradurre in “Un tempo anch’io ero un esploratore, finché non.. lascia perdere. È una lunga storia.”

Una frase che altro non è che una divertente citazione alla famosissima frase di Skyrim e divenuta persino un meme: “Un tempo anch’io ero un avventuriero, finché non mi sono beccato una freccia nel ginocchio…”

Vi ricordiamo che Starfield sarà disponibile a partire dal 6 settembre 2023 su PC, Xbox Series S/X e Game Pass. Il gioco è stato accolto con voti molto positivi dalla stampa internazionale che ha elogiato la profondità ruolistica, la qualità della scrittura, il comparto artistico e tanto altro ancora di quella che si è già dimostrata essere un’avventura davvero colossale.

