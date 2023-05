Diablo 4 sarà il capitolo più cupo e tragico dell’intera serie, afferma Blizzard

Diablo IV sarà il capitolo più cupo e tragico dell’intera serie. Stando a quanto rivelato dal team, la storia del nuovo Diablo sarà caratterizzata da risvolti profondi e ricca di particolari oscuri.

Per chi non lo sapesse, la storia di Diablo 4 esamina le origini di Sanctuarium, il modo in cui questo mondo ha resistito per decenni da quando Malthael ha spazzato via metà della popolazione in Diablo III: Reaper of Souls e le storie dei nuovi personaggi con cui andremo ad interagire nel corso dell’avventura. Ebbene, nel nuovo video dietro le quinte, lo scrittore Eden Trujillo sottolinea che il gioco racconterà di una vera e propria tragedia e che in questo nuovo capitolo le storie dei personaggi avranno un ruolo centrale.

“Con Diablo IV si assiste allo svolgersi di una tragedia. È una storia che abbiamo voluto creare intorno alle persone. Non solo gli elementi apocalittici che circondano la storia. E questo è qualcosa che abbiamo davvero cercato di portare a voi come parte della narrazione di Diablo” rivela Eden Trujillo.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Diablo 4 sarà disponibile dal 6 giugno 2023 per PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One.