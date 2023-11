Scopri il retroscena del Monsterverse con la nostra intervista a Matt Shakman, Chris Black, Sean Konrad e Matt Fraction per Monarch: Legacy of Monsters!

Lega Nerd ha avuto l’opportunità di fare un’intervista a Matt Fraction, Chris Black, Sean Konrad e Matt Shakman le menti creative dietro la serie Apple TV Plus Monarch: Legacy of Monsters. La serie è ambientata dopo la distruzione di San Francisco durante lo scontro tra Godzilla e i MUTOs. Mentre il mondo è sconvolto dalla rivelazione che i mostri sono reali, due fratelli scoprono un segreto su loro padre che li sconvolge profondamente.

Scavando più a fondo, scoprono la sua connessione con Monarch, l’agenzia che ha tenuto nascosta la verità sui mostri. Man mano che apprendono di più sulla propria famiglia, verranno alla luce anche oscuri segreti su Monarch.

La serie esplora il periodo dopo Godzilla (2014), ma si addentra anche nell’origine di Monarch e negli anni precedenti a Kong: Skull Island. “Monarch: Legacy of Monsters” è stato sviluppato da Matt Fraction e Chris Black, con Matt Shakman come produttore esecutivo e regista. Il cast è composto da Kurt Russell, Wyatt Russell, Anna Sawai, Kiersey Clemons, Ren Watabe, Mari Yamamoto, Anders Holm e Joe Tippett.

Fraction ha sottolineato l’importanza di rappresentare il trauma post-evento nella serie, enfatizzando come il “dopo” sia fondamentale per dare tono e direzione allo show.

Abbiamo voluto raccontare una storia di persone che si rialzano, cercando di riprendersi e adattarsi in un mondo radicalmente cambiato dopo il caos. La pandemia ha aggiunto un ulteriore strato di complessità, offrendoci uno specchio contemporaneo delle sfide che affrontiamo oggi.

Black ha condiviso l’origine dello sviluppo del personaggio di Bill Randa, indicando l’importanza di esplorare il passato per comprendere il presente:

La trasformazione del personaggio di Bill Randa è stato uno dei pilastri principali. Volevamo capire come un personaggio che cercava finanziamenti nel Congresso in ‘Kong: Skull Island’ potesse diventare il leader di Monarch. Esplorare il suo passato ci ha permesso di capire meglio il presente e il futuro della serie.

Entrambi i creatori hanno evidenziato l’importanza di esplorare il passato delle generazioni precedenti, sottolineando come il racconto si estenda attraverso i decenni, influenzando il presente e il futuro dei personaggi. Riguardo alla coerenza dell’evoluzione del personaggio di Lee Shaw, interpretato sia da Kurt che da Wyatt Russell, Fraction ha enfatizzato l’approccio collaborativo degli attori nell’interpretazione del personaggio:

Lee è uno dei personaggi più complessi dello show. Entrambi gli attori hanno lavorato intensamente per modellare il personaggio, creando una narrazione che segue il viaggio di Lee verso la sua evoluzione come Shaw. La loro collaborazione è stata fondamentale per mantenere la coerenza del personaggio.

La serie “Monarch: Legacy of Monsters” promette un viaggio appassionante attraverso il passato e il presente di Monarch, intrecciato con dramma familiare e mostri iconici che plasmano il destino dei suoi protagonisti.

Matt Shakman, produttore esecutivo e regista, mirava a catturare l’atmosfera degli anni ’50 ed esplorare temi come il trauma e il lascito presenti in serie come WandaVision, omaggiando anche l’iconico personaggio di Godzilla.

La serie è stata oggetto di un’intervista a Matt Shakman, il quale ha spiegato come abbia cercato di catturare l’atmosfera degli anni ’50 nelle scene del passato e di essere attratto dalle serie che esplorano il trauma. Ha condiviso anche il suo amore per Godzilla e anticipato cosa esplorerà in “Fantastic Four” della Marvel.

Shakman ha sottolineato l’importanza di creare un’ambientazione autentica, rispettando il contesto temporale e stilistico dei film precedenti, come Kong: Skull Island. Ha ammirato la trasformazione dei personaggi nel corso della serie, sottolineando il mix tra dramma familiare e dimensione epica dei mostri.

Parlando della differenza tra le scene ambientate nel passato e quelle nel presente, Shakman ha evidenziato le variazioni nell’illuminazione, nell’uso delle lenti, nel colore e nei costumi. Ha sottolineato l’importanza di riprodurre la forma e lo stile di ripresa dell’epoca per catturare un’atmosfera autentica.

Riguardo alla rappresentazione del trauma, Shakman ha sottolineato il legame tematico tra “Monarch: Legacy of Monsters” e “WandaVision”, entrambi incentrati sul trauma, sul dolore e sull’amore. Ha evidenziato l’esplorazione della scoperta personale dei giovani personaggi riguardo al proprio passato e alla figura paterna, offrendo uno spaccato di un dramma familiare avvincente.

Approfondendo la collaborazione con Kurt e Wyatt Russell per delineare un personaggio coerente interpretato in epoche diverse, Shakman ha esaltato la diversità interpretativa dei due attori e la loro capacità di fondere approcci e stili per creare un personaggio nuovo.

Nell’affrontare le scene con i Titani, Shakman ha sottolineato l’importanza della pianificazione pre-produzione per creare sequenze coinvolgenti, nonostante l’assenza fisica dei mostri sul set. Ha parlato della necessità di stimolare l’immaginazione, usando elementi come palle da tennis e indicazioni vocali per aiutare gli attori a reagire.

Parlando di Godzilla, Shakman ha espresso il suo amore per il personaggio e l’opportunità di lavorare con un’icona cinematografica, sottolineando la capacità del personaggio di riflettere le tematiche contemporanee.

Infine, anticipando il suo progetto su “Fantastic Four”, Shakman ha sottolineato l’ottimismo e l’approccio scientifico unico dei personaggi, distinti dagli altri eroi dell’MCU. Ha evidenziato il tema della famiglia come aspetto centrale della serie, un aspetto che differenzia i Fantastici Quattro dagli altri gruppi supereroici.

Con l’uscita di Monarch: Legacy of Monsters, la serie di Apple TV Plus nel franchise del MonsterVerse, abbiamo avuto l’opportunità di intervistare anche il supervisore degli effetti visivi, Sean Konrad.

Sean Konrad, supervisore degli effetti visivi per Monarch: Legacy of Monsters, vanta oltre 20 anni di esperienza nel campo dei film e delle serie televisive. Prima di Monarch: Legacy of Monsters, è noto per il suo lavoro in Godzilla (2014), Le Streghe, Deadpool 2 e molto altro.

La prima domanda che abbiamo posto a Sean è stata quale fosse stata la più grande sfida nel realizzare una serie basata sul MonsterVerse. A cui Sean ha risposto sottolineando che anche se si avesse il budget più grande del mondo, bisognerebbe comunque trovare il modo di supportare quattro volte più contenuti, e gran parte di ciò significa essere intelligenti nel mostrare i mostri sullo schermo e nell’efficienza delle modifiche.

Ha proseguito dicendo che è una grande sfida perché anziché avere quattro o cinque set di riprese per un film, ne hai circa 30 in tutti questi episodi diversi, che coinvolgono ambienti, creature, tutti i tipi di effetti creativi complicati, effetti invisibili e altro ancora.

Non è tanto che ci siano lavori individuali più difficili, ma ci sono semplicemente lavori di diverso tipo, e questo significa che devi affidare tutto ciò a molte persone diverse per realizzarlo.

Un esempio che Sean ha portato è stato che in Godzilla vs Kong avevano diverse compagnie di effetti visivi al lavoro per il film. Ma con Monarch: Legacy of Monsters, sono state coinvolte 15 compagnie di effetti visivi, con migliaia di persone che hanno contribuito al reparto degli effetti visivi, quindi organizzare e far funzionare le cose è stato davvero impegnativo per Sean.

Per una serie come Monarch: Legacy of Monsters, i mostri devono esprimere la loro aura intimidatoria apparendo estremamente grandi. Abbiamo chiesto a Sean quali fossero le sfide nel mostrare le loro dimensioni sullo schermo.

Gran parte dipende da come lo si riprende, giusto? Quindi una delle cose che guida molto lo spettacolo è che è un dramma umano. Lo stiamo raccontando dal punto di vista del nostro protagonista. E questo significa che le telecamere sono basse e vicine a loro, e fin dall’inizio sono state prese molte decisioni stilistiche dal nostro direttore della fotografia.

Sean parla delle sfumature della cinematografia, entrando nei dettagli degli angoli anamorfici e di altre filosofie di ripresa come composizione e inquadratura. Nell’assemblare gli scatti, Sean menziona che si fa molto delle stesse cose che funzionavano nei lavori cinematografici, dove è necessario inserire atmosfere e creare un’atmosfera tra di esse, come pioggia, fumo, piccole esplosioni, e tutti questi elementi iniziano a dare un senso di scala e complessità.

Dalla sequenza d’apertura abbiamo visto alcuni stili diversi di Skull Island. Abbiamo anche rivisto cosa è successo a San Francisco quando Godzilla ha attaccato dal punto di vista di Kiko, il che riporta alla memoria il film precedente.

Dal punto di vista degli effetti visivi, Sean ha detto che il modo in cui hanno fatto sentire le cose simili è stato quello di utilizzare gli stessi asset creati per quei film. Il team è tornato indietro e ha guardato i vecchi file di animazione per Godzilla per quella scena del Golden Gate Bridge e si sono assicurati di farlo con lo stesso quadro di riferimento.

Per quanto riguarda la sequenza, Sean ha menzionato la sequenza alla fine dell’episodio 1. A volte, con questi grandi film blockbuster, si progetta una grande sequenza d’azione e poi si torna al dramma umano.

Nel nostro spettacolo, in quella grande sequenza alla fine del primo episodio, c’è una cosa molto drammatica. Sai, la cosa che ci ha portato a quel momento era ciò che doveva accadere al personaggio e ciò che doveva accadere per accendere il mistero e spingere avanti i personaggi.

“Monarch: Legacy of Monsters” promette di offrire un’esplorazione emozionante delle origini di Monarch e del mondo dei mostri, avvolta da un intenso dramma familiare che catturerà gli spettatori per la sua autenticità e profondità emotiva.