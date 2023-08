Starfield è più “Oblivion che Skyrim” per Phil Spencer. Nel corso di un’intervista realizzata in occasione della Gamesom 2023, il capo di Xbox si è lasciato andare ad alcune considerazioni sul colossale GDR sci-fi di Bethesda in arrivo il prossimo mese. Spencer ha avuto modo di giocare al titolo a lungo, tanto da essere arrivato a toccare le 200 ore di gioco in partite diverse. Questo gli ha permesso di farsi un’idea più approfondita sul tipo di esperienza proposta da Bethesda e di rintracciare i punti di contatto con le precedenti produzioni del team.

Penso che sia più Oblivion che Skyrim – ha riferito Phil Spencer su Starfield – Coloro che ci hanno giocato probabilmente capiranno perché. Si tratta di un gioco epico, epico”, ha ripetuto due volte il capo di Xbox.

Head of Xbox, Phil Spencer, likes Starfield to Oblivion as opposed to Skyrim #gamescom2023 pic.twitter.com/YxpxYNwu8x — IGN (@IGN) August 24, 2023

Del resto non è la prima volta che Starfield viene paragonato a Oblivion. Ci sono alcuni dettagli come ad esempio la presenza di un sistema di malattie e di persuasione che ricordano alcuni degli elementi più caratteristici dell’indimenticabile GDR fantasy del 2006 che già per l’epoca si presentava come un’esperienza profondissima. In questo caso, Spencer ha posto l’accento sui toni dell’avventura che ha definito epici tanto quanto quelli presenti in Oblivion, seppur contraddistinti da setting e elementi differenti.

Insomma, le parole del capo di Xbox non fanno altro che innalzare ulteriormente le aspettative su Starfield che ormai è prossimo alla pubblicazione. Sicuramente una volta varcati i confini del cielo, avremo modo di scoprire più nel dettaglio quanto epico si presenterà questo nuovo viaggio. Fino ad allora, non possiamo far altro che fidarci delle parole di Spencer.

Starfield sarà disponibile dal 6 settembre 2023 per PC, Xbox Series X|S e su Game Pass al lancio.