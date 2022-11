Barbarian è uno dei film horror più intelligente e divertente degli ultimi anni e vi diamo alcuni buoni motivi per guardarlo su Disney Plus.

Tra i film horror o presunti tali usciti nella stagione autunnale 2022, Barbarian potrebbe essere tra le sorprese positive che vi faranno accapponare davvero la pelle. Il film horror vede Georgina Campbell nei panni di Tess, Bill Skarsgard nei panni di Keith e molti altri membri del cast, tra cui Kate Bosworth e Justin Long.

Se state cercando un film horror che abbia alla sua base un mistero e un intrigo emozionante, allora date un’occhiata al trailer ufficiale di Barbarian. Infatti già dai filmati del trailer sarete con il fiato sospeso e, proprio come qualsiasi buon film horror, vi sentirete a vostro agio prima di rendervi conto che state scendendo in profondità cavernose e nere come la pece.

Come anticipato, Barbarian segue Tess che arriva a un Airbnb a tarda notte solo per scoprire che non è stata fornita una chiave. Suona il campanello nella speranza di trovare delle risposte per essere stata lasciata fuori sotto la pioggia, quando un uomo apre la porta. In uno scenario che ricorda qualcosa preso da cappuccetto rosso che aspetta la nonna alla porta, c’è “qualcosa che non va bene” che si presenta alla porta.

“Sto affittando questo posto” seguito da “perché non vieni dentro” sono i momenti in cui una favola della buonanotte si trasforma presto in un incubo. Dopo essere entrata in casa e aver deciso di passare la notte, Tess scopre presto che la sua piccola casa in affitto non è proprio come sembra. Ancora una volta, guardate il trailer e seguitela mentre si sveglia nel cuore della notte per scoprire che c’è molto di più in questa umile dimora. Di seguito il trailer pubblicato su YouTube:

Un soggiorno da incubo

Se avete mai pensato di aver affittato la camera sbagliata al momento sbagliato, ripensateci. Continuiamo la recensione di Barbarian dicendo che se state cercando di vedere un personaggio che scende scale inquietanti nell’oscurità con nient’altro che la luce del suo cellulare, questa potrebbe essere la risposta che state cercando durante la stagione spettrale. La ricerca costante fino a vedere finalmente qualcosa porta gli spettatori a credere che Barbarian possa in effetti fare riferimento a una sorta di mostro. Che si tratti di una persona o di una creatura mitologica, varrà sicuramente la pena di scoprirlo. La domanda più grande di tutte: riuscirà Tess a sopravvivere a Barbarian?

Per un certo tipo di film, il più grande tributo che puoi pagare è non essere in grado di arrivare fino alla fine. Almeno, questo è ciò che ci piace pensare a proposito delle due persone che sono uscite di corsa dalla proiezione di Barbarian venerdì sera. Vorremmo dirvi esattamente cosa c’era in questo film teso e contorto che potrebbe averli spinti a dirigersi verso le porte, ma eravamo troppo impegnati a reprimere l’istinto di lotta o fuga.

Barbarian ha avuto un buon risultato al botteghino quando è uscito, il che non è insolito per i film horror, i cui fan tendono a presentarsi in massa e poi svanire quasi altrettanto rapidamente. Ma da allora ha sfidato la saggezza convenzionale mantenendo il suo pubblico. E dopo averlo visto con una folla, anche se di due persone più piccola quando sono iniziati i titoli di coda, è facile capire perché.

Scritto e diretto da Zach Cregger, Barbarian è un ottimo esempio di ciò che potresti chiamare horror non elevato.

Laddove alcuni registi e studi cinematografici hanno utilizzato l’etichetta “horror elevato” per commercializzare film spaventosi come Get Out e The Witch a persone che normalmente non verrebbero catturate, il film di Cregger si crogiola negli elementi di stock del genere: una casa spettrale su un strada deserta, porte che si aprono e si chiudono da sole, una donna in piedi in cima a una scalinata rozza che scende nell’oscurità, chiedendo tremante: “C’è nessuno?”

Cregger ha riflettuto sul perché i cliché horror funzionano e continua a ripagarli in modi inaspettati.

Barbarian non sente il bisogno di segnalare che è meglio dei cliché di genere strizzandogli l’occhio costantemente, né li schiera con la punitiva determinazione dei film di Halloween di David Gordon Green. Quando Tess (Georgina Campbell) si presenta a un affitto a breve termine in una zona di Detroit particolarmente isolata solo per scoprire che è già occupata da un uomo di nome Keith (Bill Skarsgård), i campanelli d’allarme iniziano immediatamente a suonare e i suoi nervosi tentativi di metterla a suo agio non fa che peggiorare le cose.

Scatta di nascosto una foto della sua patente e tu continui ad aspettare il momento in cui inserirà il suo nome o la sua somiglianza in un motore di ricerca e scoprirai che è un serial killer evaso. Ma invece lo guarda con affetto, zoomando sul suo iPhone per vedere meglio il suo viso, e anche se quando torna alla casa in affitto alla luce del giorno, si rende conto che il quartiere è molto peggio di quanto pensasse: la loro sembra essere l’unica casa nel raggio di miglia che non si sta sgretolando del tutto in rovina, lei resta comunque nei paraggi.

Il film lo giustifica vagamente, con una battuta sballata su come ogni stanza in città sia prenotata a causa di qualche convenzione o altro, ma ovviamente il vero motivo per cui Tess rimane è che il film lo richiede e perché vogliamo che lo faccia.

La sceneggiatura di Barbarian riflette sui suoi problemi quanto è necessario, e non di più: sa che l’orrore e la logica sono nemici nel cuore, e il trucco è farci desiderare la conoscenza di cosa c’è dietro quella porta più di quanto ci importi perché è stata aperta.

Il suo miglior trucco è che c’è più di una porta. (Seguono spoiler per Barbarian.) Quando Tess rimane bloccata nel seminterrato della casa – la porta si chiude dall’esterno perché qualunque cosa, lo fa e basta – trova un passaggio nascosto che conduce a una stanza senza finestre contenente un sudicio materasso e una videocamera, insieme a con un’impronta insanguinata imbrattata sul muro. Non molto tempo dopo, si rende conto che c’è una porta nascosta dietro quella porta nascosta, quella che conduce a una scala grezza che scende nella terra.

Alla fine, ci rendiamo conto che c’è anche un’altra porta oltre quella. Ma le vere botole del film non sono fisiche ma strutturali. Tess inizia a scendere quelle scale dopo circa 40 minuti dall’inizio del film, e più scende, più sembra incredibile che manchi quasi un’ora. Ma proprio mentre una figura empia si precipita fuori dall’oscurità verso di lei, il film si interrompe e all’improvviso ci troviamo in un altro tempo e luogo, a guardare una giovane e insensata star della TV, AJ (Justin Long) guidare la sua decappottabile lungo la costa della California.

Naturalmente, la storia di AJ torna indietro a quella di Tess. Quella casa ben tenuta in un quartiere altrimenti abbandonato risulta appartenere a lui, un investimento immobiliare sconsiderato che diventa la sua unica risorsa dopo che la sua carriera è improvvisamente crollata. Anche AJ si fa strada nel seminterrato, anche se con la sfacciata presunzione di un uomo troppo debole per concepire qualcosa che non riesce a gestire, e presto entrambi sono intrappolati in una gabbia e la storia sembra essere in un altro vicolo cieco.

Ma Cregger taglia ancora una volta, questa volta bruciando i nostri occhi – ormai ben adattati agli interni scarsamente illuminati e alle fosse dello Stige – con il verde incandescente dei prati fortemente fertilizzati e delle case dai colori vivaci. Poiché non ci sono segnali per orientarci, ci vuole un po’ per determinare dove siamo, finché non ci rendiamo conto che la domanda non è dove, ma quando. Siamo tornati sulla stessa strada circa 40 anni prima, prima che il volo bianco sventasse il quartiere e lo lasciasse un guscio di se stesso. Il fatto che entrambe le versioni della strada siano state costruite da zero in Bulgaria aumenta la sensazione di spostamento estraniante.

L’economia di Reagan sta mandando i mercati in una flessione, e il suo vicino dice scusandosi al burbero e indifferente Frank (Richard Brake) che è sta per mettere in vendita la sua casa. Ma Frank giura che non andrà da nessuna parte e, avendo visto il futuro, sappiamo quanto sia vero. Frank va a fare la spesa per “cose ​​per bambini” e lo guardiamo inseguire una donna a casa sua, infilarsi in una tuta da lavoro e aprire di nascosto la serratura della finestra del suo bagno prima di uscire. Se seguite una qualsiasi serie di serial killer su Netflix, sapete cosa succede dopo.

O forse no. Perché Frank non sta solo uccidendo le donne, o imprigionandole e costringendole a partorire i suoi figli. Lo sta facendo e costringendo quei bambini ad avere figli l’uno con l’altro, e poi costringendo quei bambini a farlo, ecc., ma il prodotto di questi cerchi concentrici di stupri incestuosi è ciò che sta inseguendo i tunnel sotterranei della casa, una donna mutata ossessionata dal rendere i visitatori i suoi “bambini” e tuttavia abbastanza forte da strappare un uomo in due. (Questa non è una figura retorica.)

Generazioni di ritirata dal mondo esterno hanno prodotto qualcosa di veramente mostruoso – esattamente quante generazioni si adattano a 40 anni non è un’equazione che dovreste risolvere – ma il mondo esterno non è molto meglio. Questo angolo di Detroit è stato lasciato a marcire e le autorità sono impegnate per assicurarsi che il resto della città non vada allo stesso modo. I film dell’orrore amano trovare il modo di disabilitare i cellulari dei loro protagonisti, ma Barbarian non è obbligato a farlo, perché quando Tess chiama la polizia, questi non vengono e quando alla fine arrivano, non aiutano.

Prima di Barbarian, Cregger era meglio conosciuto come membro della compagnia di sketch comici Whitest Kids U’Know. Come ha dimostrato la carriera di Jordan Peele, ci sono molti incroci tra commedia e horror, i generi più dipendenti dalla tecnica e dal tempismo: o una gag o uno spavento possono essere rovinati se si interrompe di una frazione di secondo. Ma ancor più di Peele, Cregger fa entrambe le cose contemporaneamente.

Barbarian non è una commedia horror, ma ti fa ridere della sua audacia, oltre che, a volte, per impedirti di urlare. C’è anche una sequenza che coinvolge il personaggio di Long e un metro a nastro che è la cosa più divertente che abbiate mai visto.

Soprattutto mentre si avvicina al suo culmine, il film si appoggia alla sua stessa assurdità, costruendo un atto finale che è, deliberatamente, più sciocco che spaventoso.

È anche e l’abbiamo tenuto per ultimo per non spaventare nessuno abbastanza intelligente. Barbarian non ha una tesi fondamentale o una grande affermazione da fare, perché la sua intelligenza è intuitiva piuttosto che programmatica. Puoi fare quello che ti piace del fatto che Tess, è venuta a Detroit per un colloquio di lavoro con un regista di documentari il cui ultimo film parla di jazz; che l’unico altro personaggio nero significativo nel film è un senzatetto che la trascina fuori dal seminterrato e la avverte di non tornare in quel “brutto posto”; che AJ è un gentrifier oltre che uno stupratore accusato. Il sottotesto – sul razzismo e il rinnovamento urbano, la mascolinità tossica, la paranoia dell’era Reagan e le sue ramificazioni ai giorni nostri – rimane il sottotesto, lì per essere estratto da coloro a cui non importa di rendersi ridicoli. (La copia di Jane Eyre collocata in modo evidente nel bagaglio di Tess può rimanere esattamente dov’è, grazie.) Fortunatamente, non devi scavare sotto la sua superficie per pensare che Barbarian sia un vero spasso.