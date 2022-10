Silent Hill: Ascension, la serie in streaming interattiva in arrivo nel 2023

Konami unisce le forze con Genvid e Bad Robot per una serie tv interattiva e comunitaria in arrivo nel 2023, Silent Hill: Ascension.

Oltre a tre nuovi, diversi videogiochi (Silent Hill 2 Remake, Silent Hill f e Silent Hill Townfall) e a un nuovo lungometraggio cinematografico tratti dal suo franchise horror di punta, Konami ha annunciato questa sera anche qualcosa di completamente inedito: una serie tv interattiva dal titolo Silent Hill: Ascension.

Sono stati mostrati un teaser trailer e sono intervenuti ospiti da Genvid Entertainment, Bad Robot e bEHAVIOUR, tre delle compagnie impegnate sul progetto (l’altra è DJ2 Entertainment).

Potete vedere la parte dell’evento relativa ad Ascension nel seguente video (abbiamo già selezionato per voi il momento di inizio del segmento):

Nel trailer vediamo una chat popolata di messaggi allarmanti in cui un gruppo di persone si interroga di come salvare una persona in pericolo, mentre un inquietante e minaccioso figuro si staglia in un paesaggio notturno.

Non è chiaro, tuttavia, come sarà possibile interagire col filmato, anche se a quanto pare ci sarà una sorta di companion app che gestirà il tutto, anche tramite la messaggistica istantanea.

Jacob Navok, CEO di Navok, afferma che si è voluto portare la sensazione di coinvolgimento che c’è nel vedere un film horror con gli amici a un altro livello:

Silent Hill: Ascension porterà quella sensazione di paura collettiva ad un nuovo livello. Una serie tv interattiva in onda dal vivo, in cui milioni di fan assisteranno insieme allo svolgimento della terrificante storia. Potete cambiare l’esito e anche essere parte delle scene. Non c’è il tasto reset. Le vostre decisioni significheranno vita o morte nella storia.

Insieme rivoluzioneremo il genere horror nei media interattivi.

JJ Abrams, celebre regista e produttore e creatore di Bad Robot, ha rilasciato la seguente dichiarazione:

L’esperienza di Genvid presenta uno sfrenato, epico e nuovo modi di immergersi negli orrori di Silent Hill.

Il direttore artistico di Bad Robot. Chris Amaral, Mathieu Cote di Behaviour Interactive (creatore di Dead by Daylight) e Chris Ferriera (VP Creative) commentano così:

Il nostro approccio è assicurarci di mantenere il tono e il sentimento che i fan hanno verso il franchise. Aggiungendo la nostra visione di una dimensione della realtà oppressa, tormentata e tetra. Le creature di Silent Hill sono spesso manifestazioni dalle più scure profondità delle menti dei personaggi principali. Noi abbiamo lavorato su questo. Le nostre creature sono ispirate dai loro traumi e dai demoni interni delle passate vite dei nostri personaggi.

Nel 2021 abbiamo realizzato The Executioner e la sopravvissuta, Cheryl Mason, in Dead by Daylight. Oggi Behaviour si immergerà di nuovo nel mondo di Silent Hill, con un’esperienza completamente nuova.

Una nuova formula di intrattenimento che mescola comunità e interattività. SH: Ascension porta a te e all’intera comunità un’esperienza narrativa interattiva unica. Un capitolo completamente nuovo, con nuovi personaggi e spaventosi mostri dove i rischi non potrebbero essere più reali.

Per ogni info ulteriore dovremo attendere che il sito ufficiale ascension.com si popoli di nuovi dettagli: nel frattempo potete iscrivervi alla newsletter.

Leggi anche: