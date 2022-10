Silent Hill Townfall annunciato ufficialmente da Annapurna e No Code: ecco il trailer

In occasione dell’evento di Konami dedicato al futuro di Silent Hill, No Code e Annapurna hanno annunciato ufficialmente l’arrivo di Silent Hill Townfall, un nuovo misterioso gioco legato alla serie. Il teaser trailer non offre molte informazioni sul gioco. Nel filmato, che trovate qui sotto, viene inquadrata una radiolina dal quale si sente provenire la voce di un uomo. Dalle sue parole si intuisce che è rimasto intrappolato all’interno di Silent Hill. Ma non è l’unico.

Il direttore creativo di No Code, Jon McKellan, da grande fan della serie, si è detto onorato di poter realizzare un nuovo episodio della saga, svelando che il titolo sarà rispettoso del materiale originale (delle atmosfere e dell’immaginario) e che apporterà anche qualcosa di nuovo. Jon McKellan ha concluso promettendo che ci saranno novità il prossimo anno per Townfall, esortando i giocatori a rivedere più volte il trailer per “scoprire qualcosa di nuovo“.