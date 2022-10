Hideo Kojima pubblica una foto insieme a Elle Fanning e Geoff Keighley: annuncio in vista?

Hideo Kojima è tornato a stuzzicare i fan su Twitter, condividendo una fotografia in cui è ritratto di fronte a uno schermo in videochiamata con Elle Fanning e Geoff Keighley. I tre si stanno forse organizzando in vista dell’arrivo dei The Game Awards?

L’immagine sembrerebbe confermarlo. Del resto, Hideo Kojima ha già confermato di essere al lavoro su un nuovo titolo con protagonista Elle Fanning. Ovviamente, al momento non abbiamo altri dettagli né sappiamo effettivamente quale ruolo andrà a ricoprire la Fanning.

A giugno, Tom Henderson aveva dichiarato che il prossimo gioco di Kojima si sarebbe intitolato Overdose, ma al momento non è chiaro se si tratta proprio del gioco a cui sta prendendo parte la giovane attrice, anche perché, come di certo ricorderete, Henderson aveva riferito che in uno dei protagonisti di Overdose sarebbe stata Margaret Qualley (Mama in Death Stranding).

Nelle ultime settimane, inoltrem sono giunte anche diverse conferme sul possibile sviluppo di Death Stranding 2, che sarebbe stato incluso anche nel recente leak di Horizon Zero Dawn Remastered.Secondo alcuni fan, il progetto misterioso sarebbe proprio il seguito di Death Stranding e Fanning potrebbe interpretare una versione adulta di Lou, il neonato che Sam porta con sé per tutto il gioco. Inoltre, anche la maglietta che indossa Kojima con il volto di una bambola sembrerebbe richiamare proprio quell’idea