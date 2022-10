The Witcher: nuova trilogia e due spin-off annunciati ufficialmente

CD Projekt RED ha annunciato ufficialmente l’arrivo di diversi nuovi titoli che andranno ad espandere l’universo narrativo di The Witcher. Si tratta di nuova trilogia e di due giochi spin-off. La nuova trilogia di the Witcher partirà con Polaris, il già noto nuovo capitolo in sviluppo su Unreal Engine 5. Come sappiamo, il titolo in questione segnerà un nuovo inizio per la saga. CD Projekt, infatti, punta a lanciare altri due giochi di Witcher dopo Polaris, creando una nuova trilogia di giochi di ruolo AAA.

Oltre a Polaris, sono stati annunciati anche due nuovi progetti legati a The Witcher: Project Sirius e Canis Majoris. Sirius è il nome in codice del gioco in sviluppo presso Molasses Flood e ambientato nell’universo di The Witcher. A quanto pare, inoltre, il gioco offrirà anche elementi multiplayer.

Canis Majoris, invece, è un RPG open-world story-driven in sviluppo su Unreal Engine 5. Il nome del team di sviluppo non è citato, ma sappiamo che si tratta di uno stuidio composto da veterani che hanno già lavorato ai precedenti giochi di The Witcher.

Vi ricordiamo che oltre ai giochi legati alla saga di The Witcher, CD Projekt ha annunciato oggi anche una nuova IP e l’arrivo di un seguito per Cyberpunk 2077.