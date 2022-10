Cyberpunk 2077, sequel confermato ufficialmente da CD Projekt RED

È ufficiale: Cyberpunk 2077 riceverà un seguito. Lo ha svelato CD Projekt RED tramite i propri canali social, annunciando che il nuovo titolo si chiamerà Project Orion e sarà sviluppato dal nuovo team americano di CD Projekt RED.

Orion is a codename for our next Cyberpunk game, which will take the Cyberpunk franchise further and continue harnessing the potential of this dark future universe. pic.twitter.com/JoVbCf6jYZ

