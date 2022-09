Cyberpunk 2077: annunciata l’espansione Phantom Liberty con un teaser trailer

CD Projekt RED ha annunciato ufficialmente l'arrivo di Phantom Liberty, l'espansione di Cyberpunk 2077 in uscita nel 2023 per PC, PS5, Xbox Series S/X e Stadia.

CD Projek RED ha annunciato ufficialmente l’espansione Phantom Liberty di Cyberpunk 2077. Il DLC arriverà nel 2023 e sarà disponibile per PC, PS5, Xbox Series X|S e Google Stadia. L’annuncio è stato accompagnato da un teaser trailer, che potrete trovare qui sotto, che mostra nuove location e qualche accenno di trama.

Nel nuovo DLC, V esplorerà una nuova area di Night City ed entrerà in contatto tutta una serie di nuovi personaggi. CD Projekt RED ha inoltre confermato che Keanu Reeves ritornerà a interpretare Johnny Silverhand nell’espansione. Per il momento non sono stati svelati ulteriori dettagli su Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, ma il team ha confermato che nuove informazioni arriveranno nel corso dei prossimi mesi.

Infine, lo studio polacco ha annunciato anche la disponibilità dell’update 1.6, noto come Edgerunners e attivo anche sulle console old gen. Il nuovo aggiornamento include tutta una serie di oggetti equipaggiabili tratti dall’omonima serie animata in arrivo il 13 settembre su Netflix, oltre a diversi miglioramenti in termini di prestazioni e nuove funzionalità, tra cui un sistema di trasmog dei vestiti, i cabinati arcade giocabili del minigioco Roach Race e molto altro ancora.