Bisognerà aspettare il 2024 per vedere i primi iPad con schermo OLED

Bisognerà attendere il 2024 per vedere i primi iPad con schermo OLED. Nuovi rumor svelano i paini di Apple per la nuova generazione di tablet. Le indiscrezioni arrivano dal portale specializzato The Elec, secondo il quale Apple sarebbe ormai intenzionata a mandare in pensione i display con tecnologia Liquid Retina e Liquid Retina XDR (quest’ultimi montati sugli iPad Pro).

I primi iPad con schermo OLED faranno il loro debutto nel 2024. Il prossimo anno dovremmo invece vedere delle versioni mid-gen con degli aggiornamenti più marginali.

Apple – continua il sito coreano – ha scelto la tecnologia OLED ibrida per gli schermi dei suoi tablet. In sostanza si tratterebbe di pannelli che combinano le due principali soluzioni attualmente utilizzate dall’industria.

Ad esempio la base dello schermo potrebbe essere in vetro e rigida, mentre la parte superiore flessibile. Questa soluzione è stata scelta per garantire che gli schermi abbiano una maggiore longevità – uno dei punti deboli degli schermi esclusivamente flessibili. Non solo, ci sono anche altri vantaggi, tra cui un prezzo relativamente più basso e uno spessore minore rispetto ai pannelli OLED rigidi.

Di definitivo non c’è ancora nulla. Apple starebbe aspettando di conoscere gli sviluppi della tecnologia dei pannelli OLED flessibili. Laddove le nuove generazioni dei pannelli riuscissero a superare alcune degli attuali punti deboli – tra cui la succitata longevità ridotta -, Apple potrebbe accantonare l’ipotesi di usare una tecnologia ibrida e decidere di usare i pannelli OLED flessibili.