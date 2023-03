I primi iPad Pro con schermo OLED costeranno uno sproposito

L’attesa per i nuovi iPad Pro con display OLED – di cui si parla ormai da diverso tempo – è altissima, ma le notizie che ci arrivano The Elec non sono particolarmente entusiasmanti. Secondo il sito coreano, la nuova tipologia di pannello farà lievitare significativamente il prezzo dei tablet.

Apple starebbe valutando molto attentamente quale strategia seguire per il posizionamento dei suoi tablet. Un prezzo d’ingresso troppo alto rischierebbe di compromettere le vendite, contestualmente, mantenere i prezzi invariati quasi sicuramente porterebbe a margini troppo bassi. Secondo The Elec, Apple starebbe valutando di fissare il prezzo dell‘iPad Pro da 11 pollici a 1500 dollari, mentre il modello da 13 pollici potrebbe costarne 1800.

Oggi l’iPad Pro 2022 con processore M2 negli Stati Uniti parte da 799 dollari. Il modello in uscita nel 2024 potrebbe partire da 1500 dollari.

Si tratterebbe di un aumento estremamente importante. Oggi l’iPad Pro 2022 con processore M2 negli Stati Uniti parte da 799 dollari. La vesione da 12,9 pollici parte invece da 1099 dollari. Considerate che i prezzi italiani sono notevolmente più alti: da noi l’iPad Pro da 13 pollici con schermo OLED potrebbe tranquillamente costare più di 2000 euro.

Una follia? Beh, di certo è un rischio. Perché comprare un iPad Pro, quando per qualche centinaio di euro in meno sarebbe possibile acquistare un nuovo MacBook?

Resta il fatto che i pannelli OLED costano molto di più e Apple, da qualche parte, deve rifarsi per non cannibalizzare i suoi stessi margini. Secondo le stime di The Elec, i pannelli OLED costerebbero ad Apple trai 270 e 350 dollari per singolo tablet. Ad ogni modo, le trattative con i fornitori non sarebbero ancora concluse ed esiste la possibilità che i prezzi finali possano essere differenti.