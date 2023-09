I primi iPad Pro con schermo OLED usciranno nel 2024

Apple prevede di presentare i nuovi iPad Pro da 11 e 13 pollici il prossimo anno, e per la precisione tra giugno e dicembre del 2024. Saranno i primi iPad Pro equipaggiati con un display OLED.

Un rapporto di DigiTimes indica che alcuni fornitori di Apple hanno già iniziato ad espandere la loro capacità di produzione di pannelli touchscreen per prepararsi al lancio.

Il rapporto afferma che i nuovi modelli di iPad Pro saranno dotati di display OLED ibridi realizzati con una combinazione di materiali flessibili e rigidi, il che potrebbe contribuire a un design più sottile e leggero rispetto ai modelli attuali.

La tecnologia OLED consentirebbe ai futuri display iPad Pro di avere una luminosità di picco più elevata, un rapporto di contrasto più elevato, una maggiore accuratezza dei colori e un consumo energetico inferiore rispetto ai modelli attuali con pannelli LCD. Apple utilizza già display OLED per gli ultimi modelli di iPhone e Apple Watch, escludendo l’iPhone SE di fascia bassa.

Ricordiamo che Apple ha mostrato tanta reticenza nell’introdurre la tecnologia OLED sui dispositivi di dimensioni maggiori, come i Mac e gli iPad, per preoccupazioni legate al problema del burn-in. Siccome i consumatori tendono a sostituire gli smartphone più frequentemente di laptop e tablet, l’azienda voleva essere sicura che la tecnologia OLED diventasse sufficientemente matura e offrisse un ciclo vita adeguato, prima di portare i pannelli OLED anche sui dispositivi più grande.

I modelli di iPad Pro rilasciati dal 2017 in poi supportano ProMotion, che consente un tasso di aggiornamento variabile tra 24Hz e 120Hz. Il passaggio all’OLED consentirebbe probabilmente di ridurre ulteriormente il tasso di aggiornamento fino a 10Hz o meno per risparmiare batteria. I modelli iPhone 14 Pro possono arrivare fino a 1Hz quando sono in modalità always-on display.

Attualmente, l’iPad Pro più grande ha un display da 12,9 pollici, quindi il modello da 13 pollici sarebbe leggermente più grande. Si dice che Apple miri a ridurre le dimensioni delle cornici sui futuri modelli di iPad Pro, ma non è chiaro se ciò si applicherà ai prossimi modelli.