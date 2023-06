Bisognerà aspettare un bel po’ prima di poter acquistare il visore VR/AR di Apple

Tra pochissimi giorni, il 5 giugno, salvo sorprese Apple presenterà il suo primo visore per la realtà mista, un dispositivo di fascia premium (prezzo stimato: oltre 3mila dollari) che combina realtà virtuale e realtà aumentata. Secondo numerosi rumor, il visore si chiamerà Apple Reality Pro e avrà un sistema operativo inedito, ma derivato da iOS. Ad ogni modo, non aspettatevi di poter mettere le mani sul prodotto già a partire da questa estate. Passeranno diversi mesi dalla presentazione all’effettiva messa in vendita del Reality Pro.

Secondo la società di investimenti Morgan Stanley, il tanto atteso visore AR/VR di Apple entrerà in produzione di massa a ottobre e sarà lanciato entro dicembre. Si prevede che Apple presenterà il visore alla conferenza WWDC della prossima settimana e fornirà agli sviluppatori gli strumenti per creare app per il dispositivo, che si prevede abbia un suo App Store.

“Sebbene ci aspettiamo che il visore AR/VR di Apple venga presentato la prossima settimana, le nostre verifiche sulla catena di approvvigionamento suggeriscono che la produzione di massa non inizierà fino a ottobre, con una disponibilità generale molto probabilmente in anticipo sulle festività di dicembre”, ha affermato Erik Woodring, analista di Morgan Stanley, in una nota di ricerca ottenuta da MacRumors.

Secondo Woodring, la catena di approvvigionamento di Apple si sta preparando per assemblare solo 300.000-500.000 visori nel 2023. Come ampiamente vociferato, si ritiene che il visore abbia un prezzo di partenza di circa 3.000 dollari e ci si aspetta che i margini di profitto siano “quasi a pareggio” all’inizio, suggerendo che Apple realizzerà inizialmente profitti minimi sul dispositivo.