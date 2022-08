Nothing Phone (1), quando arriva Android 13? Tardi. Ma forse non tardissimo.

Recentemente aveva fatto scalpore la risposta data da Carl Pei ad un utente di Twitter. La domanda: “non mi pare che tu lo abbia mai menzionato, ma quando arriverà Android 13 sul Nothing Phone (1)?”. Risposta: “Un prodotto è molto di più delle sue specifiche, dei suoi numeri e della versione del suo software”.

Inutile dire che non è piaciuta molto. Del resto, la risposta di per sé non vuol dire così poco da sembrare quasi una presa per i fondelli. La Nothing ha promesso “il meglio dell’esperienza Android” possibile con la sua interfaccia personalizzata NothingOS e, legittimamente, molti utenti si erano illusi del fatto che questo significasse anche ricevere gli aggiornamenti disponibili in tempi fulminii. Insomma, ne era nato un putiferio.

Chiariamoci. Nothing è un brand giovanissimo. Ha appena presentato sul mercato il suo primo smartphone e NothingOS ha ancora più di qualche difetto da limare. Viene da sé che passare immediatamente ad Android 13, prima di aggiustare la build attuale, potrebbe essere un enorme e pericoloso salto nel buio. Resta il fatto che quella di Pei è una risposta vaga e gli utenti della Nothing si meritavano sicuramente maggiore trasparenza.

E così, a distanza di qualche giorno, arriva una nuova precisazione. Un portavoce dell’azienda ha specificato che Android 13 farà il suo debutto sul Nothing Phone (1) entro la prima metà del 2023. Cioè non più tardi di giugno del 2023, quasi un anno da oggi. Diciamo che è una deadline piuttosto generosa. Giusto per contestualizzare, Google ha già iniziato il roll-out di Android 13 su tutti i suoi smartphone della linea Pixel.