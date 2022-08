Android 13 è disponibile da oggi su tutti gli smartphone Google Pixel

Android 13 arriva, a sorpresa, un po' prima di quanto si pensasse, cioè oggi, ma soltanto per i possessori di smartphone Google Pixel.

Android 13 arriva, a sorpresa, un po’ prima di quanto si pensasse, cioè oggi, ma soltanto per i possessori di smartphone Google Pixel. La prima developer preview della nuova versione del sistema operativo aveva fatto il capolino più di sei mesi fa, a febbraio. Ora i tempi sono maturi per la release della versione stabile di Android 13.

Il roll out è già iniziato in queste ore. Se avete un dispositivo della linea Pixel è probabile che il vostro telefono vi abbia già notificato la disponibilità di un nuovo aggiornamento.

In caso contrario, potete comunque dare una rapida occhiata andando su “Impostazioni” > “Sistema” > “Aggiornamento di sistema”.

Android 13 è disponibile sugli smartphone Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4a, Pixel 4a 5G, Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a.

Non sappiamo quando sarà disponibile anche sugli altri smartphone, Google si è limitata a spiegare che Android 13 arriverà entro la fine dell’anno su tutti i dispositivi Samsung, Xiaomi, OnePlus, Oppo, Realme e via dicendo. Questione di settimane o di mesi? Non lo sappiamo e, probabilmente, le tempistiche cambieranno da telefono a telefono. Di norma i primi a ricevere i nuovi aggiornamenti sono i top di gamma, ma ogni brand fa storia a sé.

Android 13 porta con sé un ricco pacchetto di novità, tra cui Material You, la possibilità di impostare lingue diverse per ciascuna app e il supporto allo Spatial Audio sulle cuffie compatibili.