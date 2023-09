Il Nothing Phone (2) sta per ricevere un nuovo, importante, aggiornamento

Il terzo aggiornamento per Nothing Phone 2 introduce diverse funzioni interessanti e va a sistemare e migliorare la stabilità di diversi aspetti del telefono.

Il Nothing Phone 2 è sul mercato da due mesi e sta per ricevere il suo terzo importante aggiornamento. Questa nuova versione porterà con sé tre nuove funzionalità, oltre a correzioni e miglioramenti.

Attualmente sembra che l’aggiornamento non sia ancora in distribuzione in tutti i Paesi, ad esempio negli Stati Uniti il roll-out deve ancora iniziare. In compenso, per l’Europa non dovrebbero esserci problemi.

Condiviso da Max Jambor, il changelog elenca quattro nuove funzionalità in arrivo per il dispositivo. Una di queste è un widget della bussola che consentirà di visualizzare più informazioni quando si scorre verso il basso.

Un’altra funzionalità in arrivo è la modalità tasca, che disabiliterà tutte le capacità di tocco quando il telefono rileva di essere dentro ai pantaloni. Si tratta di un changelog preliminare, quindi non è noto come sarà l’interfaccia utente e se la modalità tasca verrà attivata automaticamente o manualmente.

L’aggiornamento introduce anche nuove interazioni con l’interfaccia Glyph, oltre che nuove impostazioni per gestire la compatibilità OTG.

Tra le altre cose, l’aggiornamento va a toccare i seguenti punti: