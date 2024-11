Alla fine di ottobre, Nothing ha lanciato il Phone (2a) Plus Community Edition, un’edizione speciale del suo smartphone glow-in-the-dark, realizzata con il contributo della comunità. Questo modello esclusivo, prodotto in soli 1.000 esemplari, è stato messo in vendita oggi, ma solo per coloro che si erano pre-registrati sul sito ufficiale di Nothing.

L’interesse per il dispositivo è stato enorme, con 19.000 iscrizioni provenienti da 48 paesi. Il risultato? Il Nothing Phone (2a) Community Edition è andato esaurito in appena 15 minuti dalla messa in vendita online.

Un’ultima occasione per acquistare la limited edition

Per chi non è riuscito ad acquistarne uno online, esiste un’ultima possibilità: un “drop limitato” presso il Nothing Store a Soho, Londra, sabato 16 novembre alle 11:00 ora locale. Questa sarà l’ultima occasione per mettere le mani su questo raro modello, quindi si prevede che molti appassionati si metteranno in fila per accaparrarsene uno.

Stesse specifiche, stesso prezzo

Curiosamente, a differenza di quanto normalmente avviene con iniziative di questo tipo, il Nothing Phone (2a) Plus Special Edition è stato proposto allo stesso identico prezzo dell’edizione normale, nonostante la sua tiratura estremamente limitata. Il telefono è dotato di 12GB di RAM e 256GB di storage e, a parte il design luminescente, è identico internamente al modello Phone (2a) Plus.

Per poter acquistare il telefono era necessario registrarsi sul sito ufficiale di Nothing, che ha poi inviato per email i link per l’acquisto tenendo conto dell’ordine di registrazione. In altre parole: i primi che si sono prenotati hanno avuto diritto di prelazione.