Nothing Phone (2) arriva al prezzo minimo storico grazie all’offerta Amazon

Le offerte Amazon di oggi ci propongono uno sconto per un Nothing Phone (2) che si trova ora al prezzo minimo storico. Vediamo la promozione.

Le offerte di Amazon di oggi ci permettono di acquistare uno smartphone Nothing Phone (2). Lo sconto segnalato è dell’11% rispetto al prezzo consigliato, ovvero di 74.45€. Potete acquistare il prodotto cliccando su uno dei due box che trovate qui sotto:

Il prezzo consigliato è 729€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Il Nothing Phone (2) dispone di un display da 6.7 pollici e di una risoluzione da 2412×1080 pixel, fra le più elevate attualmente in circolazione. La fotocamera anteriore è da 32 MP mentre la doppia fotocamera posteriore principale è da 50 MP + ultra-wide 50 MP con HDR avanzato, Motion Capture 2.0 e Night Mode e Super Res Zoom 2x. La batteria è da 4.700 mAh e si carica completamente in 55 minuti.

