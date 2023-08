Nothing OS 2 arriva finalmente anche sul Phone (1)

Il primo smartphone della Nothing ottiene così lo stesso sistema operativo basato su Android 13 già presente sul Nothing Phone (2).

Il Phone (1) della Nothing è stato appena aggiornato con un rilevante upgrade del sistema operativo, portando così il software del primo dispositivo dell’azienda al livello del suo successore, il Phone( 2) presentato recentemente.

Nothing ha annunciato ufficialmente il lancio di Nothing OS 2.0 attraverso il suo server Discord ufficiale, comunicando ai possessori del Phone 1 l’arrivo di “nuove emozionanti funzioni, maggiore possibilità di personalizzazione e migliorate performance”.

Come riportato precedentemente, questo aggiornamento, Nothing OS 2.0, è basato su Android 13, che è ovviamente il sistema operativo che tutti gli acquirenti del Nothing Phone (2) hanno trovato pre-installato fin dal primo avvio.

L’azienda ha inoltre una versione beta del suo OS basata su Android 14, che è compatibile con il Phone 1.

Nothing OS 2.0, per Phone 1, introduce una nuova “identità visiva monocramatica”. Tra le altre cose, introduce nuovi widget per le impostazioni rapide, permettendo di attivare o disattivare alcune funzionalità, come ad esempio spegnere le luci Glyph posteriori quando si è al cinema. Vi è anche una nuova funzione di notifiche chiamata “essenziali” Glyph, che attiva i LED posteriori esclusivamente per le notifiche più importanti.

Ci sono anche alcune chicche ci piacerebbe vedere anche sui telefoni degli altri brand, tra cui Clone app – che consente di clonare un’app in modo da poterne usare due versioni.

L’aggiornamento a Nothing OS 2.0 per il Nothing Phone (1) è attualmente in fase di roll-out e sarà disponibile per tutti gli utenti, gradualmente, nel corso delle prossime ore.