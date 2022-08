Stephen King mostra un’opera d’arte su Pennywise realizzata con un IA

La AI art sta ormai divenendo un mezzo di uso e consumo da parte dell’utente medio, e tra questi c’è stato anche Stephen King, che ha deciso di utilizzare uno dei suoi personaggi più inquietanti, ovvero il Pennywise di IT, per generare artificialmente un disegno che incuriosirà gli appassionati del Re dell’Orrore.

Ecco l’opera d’arte.

This was done by an AI bot. I asked my tech friend, Jake, to put Pennywise on a bike and this came out. pic.twitter.com/J5oAI3Tozq

— Stephen King (@StephenKing) August 20, 2022