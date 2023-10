FLAMINGO: la più grande simulazione cosmologica con materia oscura e ordinaria mai realizzata

Un team di ricerca internazionale ha recentemente completato la simulazione cosmologica al computer più grande mai realizzata, conosciuta come FLAMINGO. Questa simulazione tiene conto non solo della materia oscura ma anche della materia ordinaria, aprendo nuove prospettive nella comprensione dell’Universo.

Le simulazioni cosmologiche svolgono un ruolo fondamentale nell’interpretazione dei dati astrofisici e cosmologici. Consentono di collegare le teorie scientifiche sull’Universo con i dati osservativi raccolti dai telescopi sulla Terra e nello spazio. Inoltre, aiutano a comprendere l’evoluzione dinamica e strutturale dell’Universo nel corso del tempo.

Le simulazioni FLAMINGO sono particolarmente complesse poiché tengono conto della materia oscura, della materia ordinaria, dei raggi X e persino dei neutrini. La materia ordinaria reagisce non solo alla gravità ma anche alla pressione dei gas, che può causare la fuoriuscita della materia dalle galassie a causa di fenomeni come buchi neri attivi e supernovae.

Inoltre, i neutrini, particelle subatomiche di massa molto piccola e di natura complessa, non sono stati simulati fino a ora. Questi fattori rendono le simulazioni FLAMINGO molto più impegnative in termini di potenza di calcolo.

Gli scienziati hanno sviluppato un nuovo codice chiamato SWIFT per distribuire efficientemente il carico di calcolo su 30.000 unità di elaborazione centrale (CPU). La simulazione più grande coinvolge 300 miliardi di elementi di risoluzione in un volume cubico di 10 miliardi di anni luce, rendendola la più grande simulazione al computer con materia ordinaria mai realizzata.

Le simulazioni FLAMINGO forniscono una nuova prospettiva sull’Universo e aiuteranno a interpretare meglio i dati osservativi. La grande quantità di dati virtuali generati consentirà ai ricercatori di effettuare nuove scoperte teoriche e di testare nuove tecniche di analisi, tra cui il machine learning. Questa nuova finestra virtuale sull’Universo aprirà ulteriori possibilità di ricerca e contribuirà a risolvere le discrepanze tra i parametri cosmologici misurati in modi diversi.

FLAMINGO rappresenta un passo avanti significativo nell’ambito delle simulazioni cosmologiche e aprirà nuove opportunità per comprendere l’Universo e le sue complesse dinamiche. I risultati di questa ricerca sono stati accettati per la pubblicazione in tre articoli su Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, e le simulazioni FLAMINGO offrono nuove prospettive per l’analisi dei dati cosmologici e per l’avanzamento della conoscenza scientifica.