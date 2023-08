La prima sportiva elettrica realizzata (anche) da Huawei si mostra in una ricca galleria di foto

Huawei Smart Choice e Chery hanno collaborato per produrre la loro prima berlina elettrica, che sarà il primo modello dotato del sistema infotainment HarmonyOS 4. La vettura sarà presentata ufficialmente in questo trimestre e si prevede che sarà disponibile all’acquisto entro l’anno. Esternamente, l’auto ha un design pulito con luci diurne LED continue e una griglia chiusa.

Offre funzionalità di assistenza alla guida di quasi livello 3 e ha una notevole autonomia di oltre 700 km. Può ricaricare 150 km di autonomia in soli 5 minuti in modalità di ricarica rapida. Nonostante le foto spia siano emerse, le specifiche dettagliate e altre informazioni devono ancora essere confermate ufficialmente da Huawei e Chery.

Esternamente, scrive il sito PC Auto, il design dell’auto è molto pulito, senza l’uso eccessivo di linee decorative. La parte anteriore presenta una griglia chiusa, con luci diurne LED continue, simili allo stile dell’Exeed ES. Sul lato, la berlina elettrica Huawei Smart Choice ha una forma inclinata, con maniglie delle porte nascoste, due tipi di cerchi a cinque raggi, freni forati, pinze dei freni Brembo in rosso e pneumatici Michelin, tutto in linea con la sua posizione sul mercato, che sarà quella di un’autentica auto sportiva.

Inoltre, è evidente che l’auto è dotata di un lidar sul tetto e di telecamere di monitoraggio simili a quelle dell’Envision M5 Driving Edition sui parafanghi anteriori. È previsto che venga equipaggiata con il sistema di assistenza alla guida intelligente HUAWEI ADS 2.0.

Vale la pena di precisare che non conosciamo ancora il marchio sotto il quale sarà commercializzato quest’auto. In passato si era parlato dell’utilizzo di un brand completamente inedito: “Zhi Jie”, che in inglese si tradurrebbe in “Smart Realm”.