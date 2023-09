Holly: il nuovo romanzo di Stephen King da oggi in libreria

Da oggi è in libreria il nuovo romanzo di Stephen King, dal titolo Holly, con protagonista il character apparso in Mr. Mercedes.

Da oggi, 5 settembre, è disponibile in libreria il nuovo romanzo di Stephen King dal titolo Holly. Si tratta di una storia che mette al centro dell’attenzione un character già visto in opere come Mr. Mercedes.

Il romanzo Holly è composto da 512 pagine, ed è distribuito in Italia da Sperling & Kupfer. La traduzione italiana è curata da Luca Briasco.

Quando Penny Dahl chiama l’agenzia Finders Keepers nella speranza che possano aiutarla a ritrovare la figlia scomparsa, Holly Gibney è restia ad accettare il caso. Il suo socio, Pete, ha il Covid. Sua madre, con cui ha da sempre una relazione complicata, è appena morta. E Holly dovrebbe essere in ferie. Ma c’è qualcosa nella voce della signora Dahl che le impedisce di rifiutare il caso. A pochi isolati di distanza dal punto in cui è scomparsa Bonnie Dahl, vivono Rodney ed Emily Harris. Sono due persone che rappresentano il ritratto della rispettabilità borghese: ottuagenari, sposati da una vita, professori universitari emeriti. Ma nello scantinato della loro casetta piena di libri nascondono un orrendo segreto, che potrebbe avere a che fare con la scomparsa di Bonnie.