Lente a contatto intelligente con funzione di navigazione, realizzata con stampa 3D

Il team di ricerca sulla stampa 3D intelligente del dottor Seol Seung-Kwon del KERI e il team del professor Lim-Doo Jeong dell’Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST), in Korea, hanno sviluppato una tecnologia di base per lenti a contatto intelligenti in grado di implementare la navigazione basata sulla realtà aumentata (AR), con un processo di stampa 3D. Una lente a contatto intelligente è un prodotto che si applica all’occhio umano come una normale lente e fornisce varie informazioni. La ricerca sulle lenti viene condotta principalmente per la diagnosi e il trattamento della salute. Recentemente, Google e altri stanno sviluppando lenti a contatto intelligenti per i display, in grado di implementare anche la realtà aumentata. Tuttavia, esistono molti ostacoli alla commercializzazione a causa delle gravi sfide tecniche. Nell’implementazione dell’AR con le lenti a contatto intelligenti, i display elettrocromici ( l’elettrocromia è un fenomeno per cui il colore di una sostanza cambia reversibilmente a causa di una reazione elettrochimica) che possono essere attivati a bassa potenza sono stati ritenuti adatti e il colore “Blu di Prussia puro“, con un’elevata competitività di prezzo e un rapido contrasto e transizione tra i colori, sta attirando l’attenzione come materiale della lente. Tuttavia, in passato, il colore veniva rivestito sul substrato sotto forma di pellicola con il metodo della placcatura elettrica che limitava la produzione di display avanzati in grado di esprimere varie informazioni (lettere, numeri, immagini). A titolo informativo, la placcatura è il processo di applicazione di un sottile strato di un altro metallo per migliorare le condizioni superficiali di un oggetto. In questo processo, se si utilizza l’energia elettrica, si parla di “galvanoplastica”, mentre se si utilizzano reazioni chimiche senza elettricità, si parla di “galvanoplastica senza metalli”. In particolare, la galvanotecnica è utilizzata soprattutto nella produzione di gioielli come gli anelli), ”

Il success di KERI

Il successo del KERI-UNIST sta nel fatto che si tratta di una tecnologia in grado di realizzare l’AR stampando micro-pattern su un display a lente utilizzando una stampante 3D senza applicare tensione. La principale area di applicazione prevista è la “navigazione”. Indossando semplicemente una lente, la navigazione si dispiega davanti agli occhi di una persona attraverso l’AR. Anche giochi come il popolare “Pokemon Go” possono essere giocati con le lenti a contatto intelligenti, non con gli smartphone. Il dottor Seol Seung-Kwon del KERI ha dichiarato: “Il nostro risultato è lo sviluppo di una tecnologia di stampa 3D in grado di stampare micro-modelli funzionali su un substrato non pianificabile che può commercializzare lenti a contatto intelligenti avanzate per implementare l’AR”. E ha aggiunto: “Contribuirà notevolmente alla miniaturizzazione e alla versatilità dei dispositivi AR”.